L’IP di System Shock è stata soggetta a un passaggio di testimone tra Nightdive Studios, proprietaria del gioco, Otherside Entertainment, il team che ha originariamente sviluppato il titolo, e Tencent, che ne ha recentemente acquisito i diritti. Con la recente tendenza da parte di grandi aziende ad acquisire studi di ogni genere, il problema dei diritti sembra diventare sempre più dominante. Conglomerati come Tencent, Embracer e NetEase hanno acquisito o acquistato quotazioni di moltissime società, così come Sony e Microsoft che si sfidano a suon di annessioni (basti pensare alla polemica dietro l’acquisizione di titoli come Call of Duty). Tutto questo, tuttavia, rischia di portare a problematiche legate ai diritti di sviluppo di System Shock 3.

In un’intervista per VGC, il CEO di Nightdive, Stephen Kick, ha affermato che i diritti di System Shock 3 sono stati venduti a Tencent da Otherside. Sarà dunque compito della società cinese quello di organizzare e preparare lo sviluppo di un eventuale terzo capitolo. I diritti di questo sequel, infatti, erano in possesso di Otherside che, in seguito, li ha ceduti a Tencent rinunciando di fatto alla possibilità di sviluppare il gioco. Gli sviluppatori, allo stato attuale delle cose, possono soltanto realizzare un remake del primo e del secondo capitolo.

Kick, inoltre, non ha saputo dire se Otherside sarà coinvolta o meno nello sviluppo di System Shock 3. Ciò che sa per certo è che lo studio sta continuando a fornire spunti relativi ai remake grazie ai suoi vertici rappresentati da Paul Neurath e Warren Spector. Tuttavia, almeno nell’intervista citata, non sono emerse informazioni chiare sul possibile terzo capitolo.

Sembra infatti che Spector non fosse ottimista come Kick. System Shock 3, infatti, è stato oggetto di moltissimi rumor. Tuttavia, negli ultimi mesi il gioco sembra sparito nel nulla e gli sviluppatori sembrano totalmente in balia delle decisioni prese da Tencent. Fino a quando l’azienda non avrà le idee chiare, non vedremo un nuovo capitolo del gioco.