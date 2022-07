Quest’anno la Gamescom di Colonia è tornata a far parte della miriade di eventi estivi in campo videoludico. Dopo aver già assistito ad eventi interessanti come il Summer Game Fest, Xbox & Bethesda Games Showcase e lo State of Play, sarà proprio l’evento sito in Germania ad offrire gli ultimi botti dell’estate 2022. Per la prima volta Prime Matter, autori anche del recente King’s Bounty II, prenderà parte all’evento e si prepara ad offrire grandi annunci. Il più atteso di questi è senza dubbio quello di System Shock.

Si tratta di un vero e proprio remake del rivoluzionario sparatutto in prima persona del 1994, che combina un gameplay cult con una nuovissima grafica HD. System Shock, inoltre, potrà vantare dei controlli aggiornati, un’interfaccia rinnovata e suoni e musica completamente nuovi mentre i giocatori tentano di fuggire da una stazione spaziale controllata da un’IA malvagia chiamata Shodan e dalle sue legioni di nemici mutati e modificati. Non sono ancora stati diffusi i dettagli di ciò che vedremo durante la conferenza ma i fan si aspettano l’annuncio di una data d’uscita.

Oltre a System Shock, Prime Matter presenterà anche tanti altri titoli, tra i quali Gungrave G.O.R.E, un frenetico hack ‘n’ slash in terza persona che vanta dei disegni originali realizzati da Yasuhiro Nightow e Ikumi Nakamura. Inoltre, lo studio ha in programma anche l’annuncio di un nuovo gioco di ruolo originale ambientato in una metropoli di un futuro post-apocalittico. Di questo titolo, tuttavia, non abbiamo ancora molte informazioni. Infine, l’ultimo annuncio rivelato dagli sviluppatori è quello di The Last Oricru, un gioco di ruolo d’azione incentrato sulla trama, che mette il giocatore nel mezzo di un conflitto in corso su un pianeta fantascientifico/medievale. Le scelte del giocatore saranno fondamentali nello sviluppo della storia e, ovviamente, negli esiti del conflitto.

Vi ricordiamo, infine, che la Gamescom del 2022 si terrà a Colonia tra il 23 e il 28 agosto. Per la prima volta dall’inizio della pandemia, l’evento tornerà ad ospitare eventi dal vivo e ad accogliere gli spettatori. Gli annunci previsti sono tantissimi e System Shock sarà sicuramente uno dei più interessanti.