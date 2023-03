Nel corso della giornata odierna, NightDive Studios ha annunciato il rinvio del remake di System Shock. Il lancio del gioco originale, previsto per questo marzo, è stato posticipato. E non si tratta di un rinvio breve: oltre infatti al posticipo del gioco, il team di sviluppo ha prontamente comunicato la nuova release date.

Stando a quanto contenuto nel comunicato, al momento NightDive Studios prevede di pubblicare il remake del gioco il 30 maggio 2023. Si tratta dunque di un rinvio decisamente pesante, che affligge tutte quante le versioni PC del gioco, ovvero GOG, Steam ed Epic Games Store. “Speravamo di poter pubblicare il gioco entro la fine di marzo, ma si tratta di un obiettivo fuori dalla nostra portata. D’altronde siamo umani, non come Shodan”, le parole contenute nel comunicato stampa, diffuso da Plaion. I motivi del rinvio non sono specificati, ma è ovvio che il team di sviluppo abbia bisogno di un po’ di tempo in più per finalizzare lo sviluppo. Questo include ovviamente la rimozione di alcuni bug e l’ottimizzazione.

Non c’è molto altro da aggiungere, se non ovviamente una piccola parentesi dedicata alle versioni console. Al momento, infatti, pur essendo previsto su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X, System Shock Remake non ha ancora una data di uscita ufficiale. Con molta probabilità ne sapremo sicuramente di più non appena la versione PC sarà pubblicata.

La nuova data di uscita di System Shock Remake non è sicuramente vicina, ma fortunatamente nel corso delle prossime settimane usciranno tanti altri giochi, che terranno sicuramente compagnia ai giocatori. Discorso diverso, invece, per il terzo capitolo, che oramai sembra essere disperso. E difficilmente, almeno stando agli ultimi aggiornamenti, vedrà per davvero la luce per come era stato concepito inizialmente da Warren Spector.

Prima di salutarvi, vi invitiamo a visitare il nostro canale YouTube.