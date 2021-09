Tales of Arise batte importante record in un lampo

Tales of Arise è uscito solamente qualche giorno fa, e ha già saputo ammaliare sia una grossa fetta del pubblico che la critica. Il nuovo capitolo principale della saga JRPG targata Bandai Namco sembra essere partito con il piede giusto, abbattendo già un record molto importante.

La compagnia giapponese è stata lieta di aggiornarci sull’andamento delle vendite di Tales of Arise, con il JRPG che ha già raggiunto il milione di copie vendute nel mondo. Un traguardo raggiunto in tempo record, solamente dopo una settimana circa dal lancio ufficiale.

Questo inizio col botto fa diventare il nuovo titolo della saga il Tales of che è stato capace di raggiungere quota 1 milione di copie vendute più velocemente da quando esiste la saga.

Tales Of Arise has already sold over 1m copies worldwide since launch, making it the fastest Tales game to reach that milestonehttps://t.co/BfI4Ca9yZY pic.twitter.com/fG0QaKfhBN

