La rinascita di Tango Gameworks, lo studio responsabile dell'acclamato Hi-Fi RUSH, segna un nuovo capitolo nella storia dell'azienda giapponese. Dopo l'acquisizione da parte di KRAFTON nell'agosto 2024, lo studio ha finalmente riaperto i suoi uffici di Tokyo, annunciando contestualmente l'avvio della fase preliminare di sviluppo di un nuovo progetto action non ancora svelato. La riapertura rappresenta non solo un ritorno alla normalità operativa, ma anche l'inizio di una nuova era creativa per il team, che sta già cercando numerose figure professionali per rafforzare il proprio organico.

L'annuncio della riapertura è stato accompagnato da un entusiasmo palpabile nei messaggi condivisi dallo studio. "Ci è voluto del tempo, ma l'ufficio ufficiale di Tango Gameworks, Inc. è finalmente operativo, e il nostro ambiente di lavoro ibrido ha finalmente la sua controparte fisica!", ha dichiarato lo studio nell'aggiornamento pubblicato oggi. Il processo di riallestimento degli spazi sembra riflettere una precisa volontà di bilanciare tradizione e rinnovamento.

Gli ambienti di lavoro stanno gradualmente riprendendo vita, arricchendosi di cimeli e ricordi dei progetti passati, mentre parallelamente vengono decorati secondo la nuova identità aziendale che caratterizzerà il futuro dello studio. Questa duplice attenzione al patrimonio creativo e alla visione futura rispecchia la filosofia di un team determinato a valorizzare la propria eredità mentre abbraccia nuove sfide.

Un action game misterioso all'orizzonte

Il processo di ricostruzione di Tango Gameworks non si limita agli aspetti logistici. Lo studio ha avviato una massiccia campagna di reclutamento che coinvolge quasi tutti i dipartimenti dell'azienda. Le posizioni aperte spaziano dall'ambito tecnico a quello artistico e gestionale, suggerendo l'ampiezza e l'ambizione del nuovo progetto in cantiere.

Tra i ruoli ricercati figurano programmatori senior specializzati in applicazioni, grafica e sistemi, programmatori di interfacce utente, designer di livelli senior, animatori senior, manager per le cutscene, technical artist specializzati in effetti video, artisti di personaggi senior, oltre a figure di supporto come facility manager e specialisti IT. L'estensione e la specificità dei profili ricercati indicano che lo studio si sta preparando a una produzione di ampio respiro.

Sebbene non siano stati forniti dettagli ufficiali sul nuovo progetto, alcuni indizi emergono dalle qualifiche richieste per le posizioni aperte. Le descrizioni dei ruoli suggeriscono che il titolo in sviluppo sarà un gioco d'azione realizzato con Unreal Engine e destinato a PlayStation 5, Xbox Series e PC. Questa scelta tecnologica rappresenterebbe un cambiamento rispetto ad alcuni dei precedenti titoli dello studio, potenzialmente indicando una nuova direzione creativa.

La rinascita di Tango Gameworks sotto l'egida di KRAFTON segna un momento significativo per l'industria videoludica giapponese. In un settore caratterizzato da continui cambiamenti e ristrutturazioni, la salvaguardia di uno studio con tale patrimonio creativo rappresenta una notizia positiva per gli appassionati. Il lancio del nuovo sito web ufficiale dell'azienda completa questo processo di rinnovamento, offrendo una piattaforma aggiornata attraverso cui il team potrà comunicare i futuri sviluppi.