Come riportato di recente sul profilo Twitter di Katsuhiro Harada (il suo game director), Tekken 7 ha venduto oltre 10 milioni di copie in tutto il mondo, confermandosi, come anche in passato, il più grande successo di vendite che questa saga abbia mai visto.

L’annuncio di questo nuovo traguardo per Tekken 7, che incrementa ulteriormente le vendite dell’intera saga portandola a 54 milioni di copie vendute in totale, è stato accompagnato da un’immagine dedicata, che riunisce i personaggi più celebri ai fan e al grande pubblico, in pose originali.

Tutto questo successo non può che farci ben sperare nei confronti di Tekken 8 che con il suo recente trailer ai The Game Awards 2022 ha alimentato ancor di più la curiosità generale verso il futuro del franchise. Il video ha giocato moltissimo coi sentimenti dei fan, mostrando elementi nuovi accompagnati da volti estremamente familiari.

Per adesso non sappiamo ancora moltissimo riguardo a questo nuovo capitolo, se non che introdurrà nuove dinamiche legate al gameplay, che trasformerà alcuni dei personaggi più noti e che la sua uscita è attesa nel corso del prossimo anno. Non ci resta, dunque, che attendere nuovi dettagli in merito sia al nuovo capitolo che al precedente, dato che la sua crescita nel corso degli anni merita sicuramente un’analisi continuativa anche per i prossimi mesi.

"TEKKEN7" had achieved Over 10 million sales.

and Recorded Over 54 million copies sales for the series.

Thank you for your continued support! 「鉄拳7」の実販売数が1000万本を突破しました(シリーズ累計は5400万本超)、皆様に感謝いたします.#TEKKEN #TEKKEN7 #鉄拳 pic.twitter.com/qxJlHl0Uk0 — Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) December 11, 2022

Siete sorpresi dei risultati raggiunti da Tekken 7? Siete fra gli appassionati storici del titolo, o non avete mai approcciato la saga? Numeri del genere, ovviamente, non possono far altro che confermare l’amore immortale dei fan e l’impegno generale nello sviluppare ogni singolo capitolo, mantenendo alto il livello di volta in volta.