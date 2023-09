Tra i picchiaduro più attesi degli ultimi anni, Tekken 8 è il nuovo capitolo della serie Bandai Namco, di cui vi abbiamo parlato in anteprima qualche mese fa, e che promette sin dal suo annuncio di garantire un’esperienza di gioco più che degna della nuova generazione console, proponendosi con un comparto grafico in gran tiro, e con un gameplay completamente rivisto rispetto alla precedente incarnazione.

Ebbene, qualora siate dei fan, e vogliate assicurarvi di ricevere il gioco esattamente al suo lancio (previsto per il prossimo 26 gennaio 2024), allora vi suggeriamo di dare un’occhiata a quetsa proposta Amazon che, al prezzo di 80,98€, ci propone ora il preorder dell’edizione di lancio del gioco, arricchita per l’occasione di qualche piccolo gadget che, ne siamo certi, farà felici molti di voi.

Tekken 8 Lauch Edition, chi dovrebbe acquistarla?

Tekken 8 è ovviamente un titolo consigliatissimo non solo agli amanti dello storico brand Bandai Namco, ma a qualsiasi amante dei picchiaduro, trattandosi di uno di quei titoli che, come Street Fighter e Mortal Kombat (a proposito, qui la nostra recensione dell’ultimo capitolo della serie!) è tra i capisaldi del genere, specie per quanto riguarda il gaming su console!

Per quanto riguarda questa specifica edizione, parliamo di un prodotto che facilmente incontrerà il gusto di quei fan che, senza voler ambire alla costosa collectot’s edition, desiderano portarsi comunque a casa qualche memorabilia legato alla serie, oltre che un’edizione del gioco leggermente più lussuosa, visto che questa Lauch Edition si propone non solo con una copertina rigida che riveste la custodia del gioco, ma arriverà a casa vostra anche comprensiva di sue sticker e di una splendida placca in metallo a tema.

Per ciò che concerne il prezzo, trattandosi di una vera e propria novità sul mercato, e mancando ancora un bel po’ all’uscita del gioco, è ovvio che non ci siano state ancora oscillazioni relative al valore di questa edizione che, pertanto, è prenotabile oggi solo e soltanto a prezzo pieno. Va però detto che Amazon applica sul preorder la sua formula “prezzo minimo garantito”, grazie alla quale lo store garantisce che, anche a prenotazione avvenuta, ci sarà per il cliente un adeguamento del prezzo del preorder qualora dovessero verificarsi delle oscillazioni di prezzo al ribasso, la qual cosa è possibile perché si tratta di un prodotto venduto e spedito direttamente dallo store, e dunque senza altri intermediari.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del gioco, consultando la pagina che Amazon ha messo in piedi per questa edizione lancio di Tekken 8, invitandovi a prenotarla quanto prima, approfittando della disponibilità dell’offerta “prezzo minimo garantito”.

