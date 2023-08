Uno dei picchiaduro più attesi dei prossimi mesi, insieme a Mortal Kombat 1, è Tekken 8. Il nuovo capitolo della serie Bandai Namco, di cui vi abbiamo parlato in anteprima qualche mese fa, promette un’esperienza di gioco di nuova generazione grazie a un comparto grafico e un gameplay completamente rivoluzionati. Ebbene, se volete già assicurarvi la vostra copia sarete contenti di sapere che sono aperti i preorder!

Potete preordinare la vostra copia, sia fisica che digitale, in svariati store, come GameStop, MediaWorld, Instant Gaming e CDKeys, con prezzi che partono da soli 40,89€. Inoltre, potreste valutare di acquistarlo direttamente dal PlayStation Store, risparmiando qualche euro grazie alle card: dato che Tekken 8 costerà 79,99€, avrete modo di acquistarlo aggiungendo due card da 40,00€ al vostro portafoglio. Il nostro consiglio è quello di rivolgervi a Instant Gaming, dove quelle PlayStation sono attualmente in offerta a 37,99€.

Alla fine di questo articolo troverete una lista con tutti gli store in cui è disponibile il preorder di Tekken 8 con i relativi prezzi, così potrete scegliere quello che preferite in base alla vostra piattaforma di gioco. Per quanto riguarda il gioco di per sé, in questa nuova iterazione del franchise si aprirà un nuovo capitolo per la storia della famiglia Mishima, con Kazuya che continua la sua conquista per il dominio globale usando le forze della G Corporation. Bandai Namco ha annunciato che ci sarà un roster di ben 32 combattenti, ridisegnati per la nuova generazione grazie all’utilizzo di Unreal Engine 5.

L’innovazione più grande di Tekken 8 è rappresentata dal nuovo sistema Heat, che offre ai giocatori la possibilità di sfruttare l’aggressività come tattica e incorporare attacchi offensivi nel loro stile di gioco, con movimenti speciali e abilità del personaggio basate sulle caratteristiche uniche di ciascun combattente. Anche elementi fondamentali come “Rage Arts”, le mosse e le combo distintive della serie fanno il loro ritorno in Tekken 8, per cui potrete sfoggiare le vostre doti sin dal primo momento.

Sarà poi presente una nuova modalità per giocatore singolo chiamata Arcade, in cui potrete creare il vostro avatar e conquistare i loro rivali in una varietà di arcade diversi. Questa modalità serve come introduzione al gameplay di Tekken 8, consentendo ai giocatori di acquisire conoscenze di base, imparare tecniche pratiche e godersi una trama unica e battaglie diverse dalle partite normali in locale e online.

Tekken 8: dove preordinarlo al miglior prezzo

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!