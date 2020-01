Pokémon Spada e Scudo è il più venduto in Giappone da nove settimane

Dal lancio avvenuto nel mese di novembre, Pokémon Spada e Scudo sono rimasti irrimovibili al primo posto della classifica dei dati di vendita dei negozi giapponesi. Anche i risultati più aggiornati, diffusi da Famitsu per il periodo che va dal 6 al 12 gennaio, hanno confermato questa tendenza.

Il titolo di Game Freak ormai è in vetta alla classifica giapponese dei dati di vendita ormai da nove settimane consecutive. Si tratta di un vero e proprio record, o meglio, di uno dei record che il nuovo titolo della serie ha raggiunto dopo la sua uscita. Pokémon Spada e Scudo aveva infatti superato un altro primato, quello di Diamante e Perla che risaliva ormai a 14 anni fa. Allora, il titolo pubblicato per Nintendo DS era rimasto per otto settimane consecutive in cima alla classifica.

Vale la pena anche sottolineare come, nello stesso periodo di vendita, si sia piazzato secondo nella classifica dei giochi più venduti un altro titolo Nintendo, ovvero Ring Fit Adventure, sleeper hit del 2019 che ha ottenuto un enorme successo in Giappone con tanto di scorte che erano andate esaurite.

Tra gli altri giochi di Nintendo rimasti in vetta per parecchio tempo dopo l’uscita vale la pena anche citare Super Smash Bros. Ultimate che dopo la pubblicazione nel dicembre 2018 aveva mantenuto il primato in classifica per cinque settimane. Proprio di recente, Nintendo ha annunciato due espansioni per Pokémon Spada e Scudo. La prima arriverà nel giugno prossimo e si chiamerà The Isle of Armor, mentre The Crown Tundra è previsto per la fine di quest’anno. Entrambi questi contenuti aggiuntivi porteranno nuovi elementi alla storia principale, nuovi Leggendari e altri contenuti esclusivi per le singole versioni.