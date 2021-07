Tencent vuole acquistare gli autori di Crackdown e Sackboy per oltre 1 miliardo

Giusto qualche giorno fa abbiamo appurato della volontà da parte di Tencent di espandersi acquistando qualche software house importante. Nello specifico si è parlato parecchio di Crytek, la compagnia che ci ha regalato grandi titoli come il primo Far Cry e l’amatissimo Crysis. A questo altisonante nome dell’industria se ne aggiunge ora un secondo, con il colosso cinese che sembra intenzionato ad acquisire anche l’interezza del Sumo Group.

Stando a quanto viene riportato sulle pagine di Bloomberg, Tencent sarebbe parecchio interessata ad acquistare Sumo Group al prezzo di circa 1.3 miliardi di Dollari. Il colosso cinese possiede già una quota dell’8,75% nella compagnia del Regno Unito, la quale ha sfornato di recente l’esclusiva PS5 Sackboy A Big Adventure e Crackdown 3 uscito sulle piattaforme Xbox e presente anche nel servizio Xbox Game Pass. Se il tutto dovesse andare in porto, dopo Codemasters acquistata da EA, Sumo sarebbe la seconda compagnia del Regno Unito ad entrare in una grande holding in tempi recenti.

“L’opportunità di lavorare con Tencent è una di quelle che non si possono perdere. Porterebbe Sumo Group in un’altra dimensione, offrendoci l’opportunità di imprimere fortemente il nostro segno all’interno di questo fantastico settore in modi che in precedenza ci erano fuori portata”, ha dichiarato Carl Cavers, CEO di Sumo, all’interno di una dichiarazione ufficiale apparsa anche nelle pagine di Bloomberg.

Sembra quindi che Tencent sia in vena di importanti acquisizioni, e questa offerta al gruppo Sumo si configura come il secondo tentativo in pochi giorni di acquisire un team/compagnia videoludica con sede europea. Siamo curiosi di vedere come si concluderà questa storia, ma soprattutto, di vedere a quali progetti lavoreranno in futuro gli autori di Crackdown e Sackboy a Big Adventure.