Uno dei giochi più attesi di questo Summer Game Fest è sicuramente The Callisto Protocol. Il nuovo titolo di Striking Distance Studio, sviluppatori di Dead Space, non ha certamente deluso le aspettative e si è mostrato in un nuovo video gameplay. Dopo il trailer mostrato durante lo State of Play di giugno 2022, infatti, il titolo mostra per la prima volta scene prese dal vivo dell’azione. A presentarlo è stato James Schofield, CEO dell’azienda che ha introdotto i dettagli del gameplay sul palco della conferenza.

Il gameplay mostrato durante il Summer Game Fest mostra due diverse fasi di gioco, svolte in due ambientazioni diverse. Protagonista dei video è l’arma che il nostro protagonista sfrutterà per salvarsi dalle creature. I diversi poteri della pistola sapranno rendersi essenziali per sconfiggere nemici che sembrano decisamente variegati e unici. Per quanto riguarda le ambientazioni e il comparto tecnico The Callisto Protocol sembra promettere davvero bene, con un gameplay che mostra ondate di nemici e brutali uccisioni.

The Callisto Protocol è un horror ambientato in un carcere di massima sicurezza su Callisto, nel 2320. Incentrato fortemente sulla trama e sulla sua campagna in single player, il titolo di Striking Distance Studio ha già impressionato sin dalle prime immagini. Il giocatore si troverà a vestire i panni di Jacob Leef, un prigioniero rinchiuso nella prigione di Black Iron dalla quale si troverà a fuggire. Ovviamente, questa fuga sarà ostacolata da nemici umanoidi assetati di sangue, che proveranno in ogni modo a far fuori il nostro protagonista.

The Callisto Protocol è previsto per il 2 dicembre 2022 su PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series S, Xbox Series X e PC. Di recente, inoltre, gli sviluppatori hanno annunciato che il titolo avrà la completa localizzazione in italiano. Dunque, non avremo solamente dei sottotitoli ma anche un doppiaggio realizzato appositamente per il nostro paese.