Oggi è il grande giorno di The Callisto Protocol (qui la nostra recensione), il nuovo survival horror che vede coinvolto Glen Schofield, uno dei creatori di Dead Space. L’opera prima di Striking Distance Studio ha saputo attirare a sé le attenzioni di moltissimi appassionati fin dal primissimo annuncio, e ora finalmente possiamo mettere le mani su questo titolo. A quanto pare, però, sembra che molti giocatori siano scontenti e delusi dalla versione PC del gioco, la quale sta avendo non pochi problemi tecnici al momento del day one.

Stando a una serie di segnalazioni apparse in rete, sembra che alcuni giocatori stanno affrontando un nemico ben peggiore delle mostruosità che si trovano all’interno di The Callisto Protocol (lo potete acquistare su Amazon). Diversi appassionati, infatti, si stanno lamentando dei numerosi problemi di stuttering nella versione PC, i quali non permettono affatto di godere in modo ottimale della nuova uscita targata Striking Distance Studio.

Ad aggiungere la sua testimonianza c’è anche un utente molto conosciuto su Twitter, ovvero Okami Games; il quale ha pubblicato da poco una clip video che mette in mostra questo genere di problemi relativi alla versione PC di The Callisto Protocol. Sotto i commenti di quel video sono arrivati altri giocatori, i quali hanno sottolineato come anche loto stanno trovando gli stessi ostacoli, con alcuni di essi che hanno anche già chiesto il rimborso su Steam.

This is how The Callisto Protocol runs on PC. ‍♂️ Yet another Unreal Engine 4 game with awful stuttering. Can't wait until we fully transition to UE5. pic.twitter.com/0AnBzRDd5b — Okami Games (@Okami13_) December 2, 2022

In tutto questo c’è anche chi ha proposto una soluzione ai problemi di stuttering. Stando a quando afferma la redazione di hitc, per risolvere potrebbe bastare andare sulle impostazioni grafiche nel menu principale del gioco e abilitare le seguenti opzioni:

FPS Cap 60

FSR Performance (Advanced > Upscaling > AMD FSR 2)

Motion Blur – Off

Depth of Field – Off

Medium Preset

