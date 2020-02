The Coalition: “il team è in una situazione stabile” secondo Matt Booty

Solo qualche ora fa è stato dichiarato che il capo dello studio The Coalition, Rod Fergusson, ha lasciato la sua posizione per entrare a far parte di Blizzard, dove supervisionerà la serie di Diablo. Essendo stato coinvolto nella serie Gears of War sin dalla prima trilogia, Fergusson ha portato la serie verso una nuova era proprio all’inizio della generazione corrente. Perdere un membro così importante può essere un duro colpo per Microsoft, ma il capo degli Xbox Game Studios, Matt Booty, ritiene che il team di Gears riuscirà a trovare un nuovo leader senza troppe difficoltà.

In un’intervista rilasciata alla redazione di GameIndustry, Booty ha affermato che The Coalition è “un gruppo di talenti di livello mondiale. Il team è composto da molti veterani del settore. Quindi si trova in una situazione stabile, e questo ci dà l’opportunità di trovare un nuovo leader e plasmare il futuro dello studio in tranquillità.”

Booty ritiene inoltre che il franchise di Gears abbia un grande potenziale che non è stato ancora sfruttato al cento per cento, e rimane fiducioso che The Coalition abbia abbastanza talento per essere in grado di soddisfare questo potenziale rimasto ancora inespresso. “Penso ai nostri franchise in termini di mondi, personaggi e storie. L’universo di Gears ha molte potenzialità su cui possiamo costruire; sia in termini di evoluzione che di rivoluzione. Sono fiducioso.”

In questa situazione anche l’ex game designer della vecchia trilogia di Gears, Cliff Bleszinski si è espresso; offrendosi in prima linea per dare il proprio supporto nel caso ce ne fosse il bisogno. Cosa vi aspettate dal futuro della saga di Gears of War? Diteci cosa vi piacerebbe vedere nei prossimi capitoli usando la sezione dedicata ai commenti.