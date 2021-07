The Coalition su una nuova IP, lo conferma un dipendente

L’utente Klobrille fa notare su Twitter che una posizione lavorativa su LinkedIn di un dipendente di The Coalition fa riferimento a un progetto non ancora annunciato. Nello specifico, come possiamo vedere nel tweet, viene specificato che, oltre a ricoprire il ruolo di Multiplayer Level Designer il dipendente lavora anche come “Level Designer su una nuova IP“, da febbraio 2021 al presente. Questo dettaglio sul profilo, ormai rimosso, combacia alla perfezione con quanto riferito da Jeff Grubb solamente poche settimane fa.

Secondo Grubb, infatti, The Coalition stava lavorando a un progetto inedito e non ancora annunciato, slegato da Gears 6. L’insider rivelò anche che sarebbe stato un titolo piccolo e che avrà a che fare con la tech demo dell’Unreal Engine 5 che sarà mostrata durante la Game Developers Conference del 20 luglio 2021. A questo punto è molto probabile che The Coalition mostrerà qualcosa proprio durante i prossimi giorni, soprattutto perché non sappiamo quali sono tutti i progetti in lavorazione presso la software house.

Difficile dire quanta credibilità si possa dare a queste voci, ma non possiamo non credere che il team non stia davvero lavorando a un titolo secondario affiancandolo allo sviluppo di Gears 6. La vicinanza di The Coalition a Epic Games gli ha permesso di poter cominciare a sperimentare con l’Unreal Engine 5 con cui probabilmente sarà realizzato questo ipotetico nuovo gioco. Tuttavia, ricordiamo che sappiamo poco e nulla in merito a questo progetto.

It looks like The Coalition could be working on a new IP alongside Gears of War, if this LinkedIn description is accurate. This kind of was hinted at before already as well.https://t.co/XZkjZRDSSd pic.twitter.com/bpUmg391xx — Klobrille (@klobrille) July 17, 2021

Di fatti, molti credono che The Coalition stia effettivamente investendo risorse nel rendere la tech demo Alpha Point un vero e proprio titolo, ma anche su questo non abbiamo conferme o dettagli concreti. Non possiamo che restare in attesa di maggiori informazioni da parte del team o da Microsoft stessa dato che, come abbiamo già detto, potrebbero giungere anche nelle prossime giornate. Come sempre, quindi, vi consigliamo di restare connessi sulle nostre pagine per non perdere ulteriori aggiornamenti sulla questione.