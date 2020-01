The Division 2 sta per essere aggiunto al catalogo Xbox Game Pass?

Lo scorso 17 marzo usciva in tutto il mondo The Division 2, il seguito di una delle IP Ubisoft che hanno fatto l’esordio durante la generazione corrente. Dopo neanche un anno dal rilascio del titolo sviluppato da Massive Entertainment, sembrerebbe che il titolo possa arrivare dritto dritto all’interno del catalogo Xbox Game Pass.

L’indizio lo possiamo trovare partendo dall’account Twitter ufficiale di The Division 2, che ha lanciato un messaggio promozionale che cita una diretta in collaborazione con Mixer e Xbox proprio sul titolo in questione. Dopodiché anche l’account ufficiale di Xbox ha risposto chiedendo direttamente ai fan: “siete carichi? Perché noi lo siamo”.

*grabs squirt gun* We're ready. — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) January 17, 2020

Ma non è finita qui, è ora che arriva la parte che sta facendo pensare a molti utenti che il titolo Ubisoft possa essere a un passo dall’entrare nel servizio ad abbonamento Xbox, dato che alla prima risposta ne segue una seconda proprio dall’account Xbox Game Pass che recita: “*impugnamo le pistole d’acqua* siamo pronti.” Quest’ultima battuta potrebbe significare qualunque cosa, soprattutto perchè l’account ufficiale del servizio Xbox Game Pass già in passato ha dimostrato di essere molto aperto a simpatici e affettuosi scambi di battute con altri account.

Al momento manca un annuncio ufficiale, e non è detto che The Division 2 possa entrare a far parte sul serio del servizio ad abbonamento Xbox, ma dato che la stessa Ubisoft si è detta poco felice dei risultati ottenuti dal secondo capitolo del brand, proprio un inserimento su Xbox Game Pass potrebbe dare una mano a incrementare l’interesse verso il titolo. Vi piacerebbe poter giocare a The Division 2 su Xbox Game Pass?