The Division 2: il nuovo DLC farà tornare i giocatori a New York?

Nella giornata di ieri Ubisoft ha confermato che verranno rilasciati presto nuovi dettagli sul futuro di The Division 2. Questo implica che siamo vicini a ricevere nuove notizie riguardo al prossimo DLC dello sparatutto in terza persona. Tuttavia sembra che alcune di queste novità siano già trapelate in rete prima del dovuto.

Stando a questi leak, il prossimo DLC di The Division 2 prenderà il nome di Warlords of New York e vedrà i giocatori tornare a New Tork City, l’ambientazione del primo capitolo. Tutto ciò è apparso all’interno degli store digitali di Microsoft e PlayStation, dai quali sono state prese delle immagini e pubblicate sul web in queste ore. Inoltre, l’utente di Reddit Hurinzor ha pubblicato in un post una lista dei contenuti di questo presunto prossimo DLC del titolo Ubisoft.

Leggendo i dettagli emersi su Reddit, il nuovo DLC metterà i giocatori alla caccia di Aaron Keener, un ex agente della divisione che ha assunto il controllo di Lower Manhattan, inoltre sarà possibile esplorare la nuova mappa di New York City. Warlords of New York offrirà anche nuove abilità ed oggetti esotici, oltre a un sistema di progressione rinnovato che porterà il level cap fino al livello 40.

Sembra quindi che siamo vicini all’arrivo di un nuovo rilascio di un contenuto parecchio massiccio per The Division 2, ora serve solo aspettare l’ufficialità da parte di Ubisoft. Cosa ne pensate di questo possibile nuovo DLC? Vi piacerebbe tornare a New York nel seguito di The Division? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.