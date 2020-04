The Elder Scrolls 6: uscirà nel 2021?

Nonostante la cancellazione di E3 2020 a causa della pandemia di COVID-19, numerose case di sviluppo e publisher hanno pianificato di procedere con eventi digitali in sostituzione della fiera cancellata. Sfortunatamente a questo gruppo di aziende è venuta meno Bethesda, la quale ha annunciato poche ore fa l’annullamento della conferenza digitale in programma a causa del coronavirus; decisione che si accoda all’annullamento di ieri del QuakeCon, evento annuale organizzato dalla stessa società. Purtroppo le cattive notizie non sembrano essere terminate, e in risposta al comunicato di Pete Hines, giungono voci negative sull’uscita di The Elder Scrolls 6.

The Elder Scrolls 6 sarebbe il sesto capitolo della serie RPG Fantasy iniziata nel 1994. Annunciato ufficialmente al grande pubblico alla fiera E3 nel giugno del 2018 con un video teaser di soli 37 secondi, aveva colto di sorpresa i fan lasciandoli con enormi aspettative. In quell’occasione Todd Heward, game director di Bethesda, comunicò che il gioco fosse ancora in fase di pre-produzione ma di essere già a conoscenza della data di uscita. Purtroppo da allora si è rimasti con solo grandi domande e senza vere risposte, date le pochissime informazioni fin’ora trapelate dalla software house. Ecco che in nostro soccorso, nonostante la notizia non positiva, giunge l’analista del Wedbush Securities, Michael Patcher.

Poche ore fa Michael Patcher ha rispsoto al tweet di Pete Hines con il seguente messaggio:

Ok, dunque sposto ufficialmente l’uscita di The Elder Scrolls 6 al 2021… Spero che voi e le vostre famiglie stiate bene.

In passato l’analista si era fatto un’idea chiara sulla data di uscita del videogioco. Evidentemente gli intoppi creati dalla pandemia e la cancellazione dell’evento digitale sono un chiaro segno per Patcher di un posticipo del debutto del titolo. Probabilmente sarebbe stato annunciato alla conferenza annullata.

Sfortunatamente la data di uscita rimane ancora una grande incognita per tutti gli amanti della serie, e la casa di sviluppo, al momento concentrata su Fallout 76 col DLC Wastelanders nuovamente rinviato, non sembra pronta a rilasciare ancora nuove informazioni a riguardo. Speriamo di ricevere ulteriori notizie nelle prossime settimane.