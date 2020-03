QuakeCon 2020 cancellato a causa COVID-19

Alla lunga serie di eventi legati al mondo gaming cancellati a causa del coronavirus (COVID-19), ecco che purtroppo si aggiunge anche il QuakeCon 2020. Evento annuale Lan Party gestito da ZeniMax Media, azienda proprietaria della casa di sviluppo di Doom, giunto alla sua XXV edizione, per la prima volta dal 1996 viene annullato.

Poche ore fa con un comunicato gli organizzatori di QuakeCon hanno annunciato la cancellazione dell’evento. Fanno inoltre sapere che in base a come si evolverà la pandemia, con i propri collaboratori valuteranno un’alternativa all’evento. Ecco qui per voi il comunicato ufficiale.

A tutti i nostri amici della comunità QuakeCon.

QuakeCon è sempre stato un evento speciale per noi e per voi, un momento in cui ci riuniamo per giocare e costruire legami che, per alcuni, durano ormai da un quarto di secolo.

Nelle ultime settimane abbiamo trascorso molto tempo a discutere su come potremmo proseguire con il QuakeCon quest’anno, soprattutto in vista del 25° anno dell’evento. Tuttavia, con tutte le difficoltà logistiche e le incertezze che attualmente dobbiamo affrontare a causa della pandemia di COVID-19, abbiamo preso la difficile decisione di annullare il QuakeCon di quest’anno. La salute e la sicurezza dei nostri impiegati, volontari, fornitori, sponsor e giocatori saranno sempre la nostra priorità assoluta, e in questi tempi ci è parso non corretto parlare di un raduno quando radunarsi è l’ultima cosa che dovremmo fare in questo momento.

Anche se non sappiamo come si sarà evoluta la pandemia questo agosto, sappiamo però che non sarà possibile completare il lavoro e la pianificazione con i partner, fornitori, volontari e altri, necessari per il successo del QuakeCon.

Ringraziamo tutti voi, specialmente i volontari, per tutto il vostro sostegno e lavoro nella costruzione di questo evento anno dopo anno. Speriamo di lavorare ancora con voi per trovare alternative per celebrare lo spirito di QuakeCon questo agosto, e non vediamo l’ora di tornare a questo incredibile evento l’anno prossimo.

Fino ad allora, siate prudenti, prendetevi cura l’uno dell’altro e giocate.