The Elder Scrolls Online: draghi, Elsweyr e tutte le novità del 2019

Questa notte, tramite Twitch, Bethesda ha svelato i piani per il 2019 per The Elder Scrolls Online, il premiato GDR online di ZeniMax Online Studios. Le novità che ci attendono sono molteplici. Per iniziare, i draghi arrivano per la prima volta su ESO: aspettatevi dei nemici formidabili che non cadranno facilmente.

Inoltre, sarà introdotta la Stagione del Drago, ovvero una storia annuale interconnessa che collegherà tutti gli aggiornamenti del 2019. Infine, Elsweyr, uno dei nuovi capitoli del 2019, sarà pubblicato a giugno.

È stato reso disponibile un primo trailer in CGI che possiamo ammirare qui sotto.

La Stagione del Drago inizierà a febbraio con il DLC Wrathstone e continuerà con il nuovo capitolo Elsweyr, seguiti da altri due pacchetti DLC. A ogni capitolo saranno introdotti nuovi contenuti accessibili sia ai veterani che ai neofiti. Per quanto riguarda Elsweyr, i nuovi giocatori potranno affrontarlo senza aver completato i contenuti ESO precedenti, mentre i giocatori attuali potranno viaggiare alla nuova zona con i propri personaggi oppure iniziare da zero con la nuova classe Negromante.

Elsweyr promette una nuova vastissima zona simile, in grandezza, a Summerset che conterrà ben 30 ore di nuove avventure nella patria dei Khajiiti: ad attenderci ci saranno coltivazioni di zucchero lunare, praterie rigogliose, aridi deserti e grandi città. Sarà disponibile un nuovo e avvincente Trial per 12 giocatori chiamato Sunspire. Inoltre, ci saranno nuovi eventi (“Attacchi dei draghi”) e una grande quantità di missioni Delve e dungeon pubblici oltre a tanti aggiornamenti e miglioramenti costanti.

Infine, i giocatori riceveranno tantissime ricompense se avranno acquistato o prenotato il gioco. I giocatori esistenti che hanno prenotato il gioco avranno accesso immediato a una cavalcatura esclusiva.