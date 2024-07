The First Descendant: come ottenere bottino gratuito con i Twitch Drops

In occasione del lancio di The First Descendant, il nuovo shooter looter cooperativo online free to play, i giocatori hanno l'opportunità di ottenere oggetti in-game esclusivi semplicemente guardando le trasmissioni del gioco su Twitch. Grazie alla collaborazione con il programma ufficiale Twitch Drops, infatti, accumulare premi per il tuo account di The First Descendant è incredibilmente semplice, e di seguito ti spiegheremo come fare.

IMPORTANTE: Le ricompense sono disponibili fino al 29 luglio 2024 alle ore 7:00.

Come funzionano i Twitch Drops di The First Descendant

I premi offerti da Nexon e Twitch includono quattro oggetti cosmetici e una quantità di valuta in-game. Gli oggetti possono essere ottenuti guardando le trasmissioni di The First Descendant eseguite da streamer partner. Tra i premi troviamo:

Accessorio torso "Pizza Deliziosa" : 15 minuti di visione.

: 15 minuti di visione. 15,000 Oro & 1,500 Frammenti Kuiper : 30 minuti di visione.

: 30 minuti di visione. Gloomy Emote : 60 minuti di visione.

: 60 minuti di visione. Colore vernici Twitch : 90 minuti di visione.

: 90 minuti di visione. Accessorio Schiena "Raggi-X": 120 minuti di visione.

Per iniziare a ricevere questi premi, è necessario che il proprio account Nexon sia collegato con quello di Twitch. Non disponi di un account Nexon? È possibile crearne uno gratuitamente, assicurandosi di utilizzare un'email e una password unica e non tramite account Google o Facebook, per evitare problemi di compatibilità con le altre piattaforme come Xbox o Steam.

Dopo aver effettuato l'accesso su Twitch e legato il proprio account Nexon, è possibile iniziare a guardare le trasmissioni in diretta sulla piattaforma, magari cercandole nella pagina dedicata. Perché il tempo trascorso guardando sia conteggiato ai fini dei Twitch Drops, è necessario che gli streamer abbiano attivato l'opzione degli Drops. Una volta raggiunto il tempo di visione richiesto per ogni premio, riceverai una notifica su Twitch che ti informerà dell'avvenuta disponibilità degli oggetti nel tuo inventario dei Drops.

Tuttavia, è importante evidenziare che alcuni giocatori hanno segnalato ritardi nell'assegnazione dei premi, che potrebbero impiegare più tempo ad apparire nel gioco. È comunque cruciale reclamare i premi attraverso la pagina dei Twitch Drops prima della data di scadenza del 5 agosto 2024, altrimenti saranno persi definitivamente.

The First Descendant è un'imperdibile opportunità per gli appassionati di MMORPG e shooter con elementi di fantascienza, offrendo pieno supporto al cross-play e al cross-save, che permette di mantenere i progressi su più piattaforme e di unirsi ai propri amici in gioco indipendentemente dalla piattaforma scelta. Il titolo è disponibile gratuitamente su Xbox Series X|S, Xbox One, PC, PlayStation 5 e PlayStation 4.