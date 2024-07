The First Descendant: oltre 10 milioni di utenti in 7 giorni nonostante le opinioni contrastanti

Il videogioco The First Descendant, nonostante le sue similitudini con la popolare serie Destiny, ha raggiunto un notevole successo nei suoi primi sette giorni dal lancio, catturando l'attenzione di oltre 10 milioni di giocatori. L'account ufficiale di X del gioco ha, infatti, condiviso l'entusiasmo dei suoi sviluppatori, esprimendo gratitudine per il sostegno e l'amore ricevuti dalla community, e rinnovando l'impegno per migliorare ulteriormente l'esperienza di gioco.

Tuttavia, non tutti gli utenti sembrano soddisfatti. Su Steam, alcune recensioni evidenziano problemi, soprattutto riguardanti la fase di endgame, ritenuta troppo ripetitiva e frustrante, che sembra spingere i giocatori a spendere denaro per procedere. Inoltre, sono stati sollevati problemi relativi alla necessità di installare due programmi separati per l'anti-cheat, causando ulteriori malcontenti tra gli utenti.

Insomma, anche se The First Descendant presenta caratteristiche tecniche e grafiche di qualità, come gli effetti visivi e il design dei personaggi che rispecchiano lo stile tipico degli sviluppatori coreani, alcuni commenti lo descrivono come il risultato di un’incompleta fusione tra Warframe e Destiny 2. Alcuni giocatori lo hanno definito scherzosamente come un "figlio non ben trattato" dei due popolari giochi.

Gli sviluppatori sembrano determinati a migliorare ed evolvere il gioco, seguendo le indicazioni e i consigli della loro attiva community.