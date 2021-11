Lo store Xbox ha appena spoilerato due anteprime dei The Game Awards

Dopo il leak del GOTY (vero o no), oggi arriva un altro leak per i The Game Awards. La fonte, mai come in questo caso, è più sicura che mai: si tratta infatti dello store Xbox, che nel corso della notte italiana si è aggiornato introducendo due nuove demo di due nuovi titoli ancora non annunciati ufficialmente da parte dei publisher e sviluppatori coinvolti.

Non è la prima volta che accade: lo store Xbox riuscì anche ad anticipare l’annuncio di Two Point Campus, pochi giorni prima dell’E3 2021. In questo caso i giochi sono due ma la situazione è leggermente diversa rispetto al passato. Si tratta infatti di due titoli di cui già conosciamo l’esistenza, ma non del loro arrivo sulle console e sui sistemi Xbox. E (come spesso accade durante gli annunci dei The Game Awards) non appartengono al gruppo dei tripla A.

Nel dettaglio, stando allo store Xbox, per le console e i PC del gruppo della casa di Redmond dovrebbero essere annunciati due nuovi porting. Il primo è Mind Scanners, il secondo invece Nobody Saves the World. Il primo titolo arriva dagli autori di Yes, your grace, mentre invece il secondo è una produzione indipendente di DrinkBox Studios, conosciuti per i due capitoli di Guacamelee. Entrambi i giochi sono già presenti su Steam, con Mind Scanners già disponibile per l’acquisto, mentre invece per Nobody Saves the World si attende ancora una release prevista per il 2022.

Durante i The Game Awards 2021, dunque, con molta probabilità entrambi i giochi saranno annunciati per console Xbox. Le demo arriveranno nel corso della serata e non è da escludersi che almeno per Mind Scanners non possa esserci una release immediata dopo l’annuncio. Per Nobody Saves the World, invece, considerato che atteso per il prossimo anno ci sarà bisogno ovviamente di attendere qualche tempo in più, ma una eventuale uscita in contemporanea con la versione per il client di Valve non è assolutamente da escludersi. L’appunto è dunque fissato per il 9 dicembre 2021, dove entrambi gli annunci si paleseranno in qualche momento della serata.