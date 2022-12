Ci siamo quasi ormai, ancora qualche giorno e assisteremo alla nuova edizione dei The Game Awards 2022. Lo show condotto da Goff Keighley tornerà anche quest’anno e si porterà dietro tutta quell’atmosfera festante e ricca di entusiasmo. La serata di gala non servirà solo per premiare alcuni dei videogiochi migliori dell’anno, ma sarà anche un momento perfetto per scoprire quali saranno i nuovi giochi che verranno annunciati sul palco dei TGA 2022.

È ormai da qualche settimana che il buon Geoff Keighley ha messo in moto la macchina comunicativa che ci condurrà direttamente alla serata di gala, e tra i molteplici aggiornamenti sono state già svelate diverse informazioni molto interessanti. Per esempio, tra i primi dettagli svelati da Keighley è stato dichiarato che, a differenza delle edizioni passate, quest’anno lo show durerà di meno.

Questa decisione è stata presa dallo stesso organizzatore dopo aver ascoltato una serie di feedback sulle precedenti edizioni dei TGA, ritenuti degli ottimi eventi ma talvolta eccessivamente lunghi nelle tempistiche. Ora, a pochi giorni dal via, lo stesso presentatore e organizzatore della serata evento di fine anno è tornato per fare maggiore chiarezza sulla durata dei The Game Awards 2022, svelando su Twitch quanto dovrebbe durare l’evento.

Stando alla clip che sta girando in rete, che potete guardare cliccando a questo indirizzo, i The Game Awards 2022 dureranno complessivamente circa due ore e mezza, contro le oltre tre ore di durata delle scorse edizioni. In tutto questo Keighley ha anche dichiarato che ci sarà un pre-show ricco di premiazioni e nuovi annunci della durata di mezz’ora. Vi ricordiamo che l’evento si terrà nella notte tra giovedì 8 e venerdì 9 dicembre, e lo potrete seguire in diretta sui canali social dei TGA a partire dalle ore 1:30 del mattino, orario italiano.

