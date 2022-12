Ci siamo, è arrivato il grande giorno dei The Game Awards 2022 e noi siamo pronti a seguire tutto l’evento insieme a voi! Parliamo di una serata di gala atta a celebrare un intero anno videoludico con premiazioni e una serie di nuovi annunci che ci proietteranno verso un 2023 già ricco di novità molto interessanti. Lo show di Geoff Keighley, inoltre, si preannuncia uno dei più entusiasmanti anche per il format proposto quest’anno, che ritorna in presenza dopo ben tre anni di eventi digitali tenuti a distanza.

https://www.youtube.com/watch?v=Awvg4Cw4NoA&ab_channel=GameDivision

Come ogni anno noi di Tom’s Hardware GameDivision siamo pronti a seguire i The Game Awards 2022 insieme a voi per commentare tutti i principali momenti clou della serata di gala presentata da Geoff Keighley. A partire dalle ore 1:30 di questa notte ci ritroveremo sul nostro canale YouTube per non perderci nessun momento di questo appuntamento, partendo, ovviamente, dal pre-show che si preannuncia già ricco di premiazioni, annunci e world premiere.

L’evento principale inizierà intorno alle 2:00, e da quel momento in poi saremo in grado di scoprire quelli che sono i migliori giochi dell’anno, compreso il Game of the Year 2022. Ma i TGA non sono solamente premiazioni, e da diversi anni ci hanno abituato ad essere anche uno dei palchi più importanti in cui poter assistere a una valanga di nuovi annunci entusiasmanti. Le voci di corridoio sono numerose, ma manca ancora qualche ora per capire in modo concreto a che tipo di annunci assisteremo.

Infine, non dimenticatevi di passare anche dal nostro sito, dove verranno pubblicate le notizie relative agli annunci e i recap comprensivi di tutti i vincitori categoria per categoria.

Prima di salutarci vi consigliamo di fare già un salto anche sul nostro canale YouTube, dove, in attesa dell’evento di questa notte, potrete trovare molti video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi per ingannare l’attesa per i prossimi The Game Awards 2022.