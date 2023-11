The Game Awards, ecco la classifica provvisoria del pubblico

L'ambito premio "Player's Voice" ai The Game Awards 2023 sta raccogliendo finora oltre 10.000 voti dagli appassionati di videogiochi. Al momento, Baldur's Gate 3 sembra essere proiettato verso le vittoria finale, mentre Starfield è scendo in diciottesima posizione e altri titoli molto apprezzati faticano a entranre nella top 10.

Le votazione sono iniziate ieri sera e potete anche voi scegliere dieci titoli attraverso questo link.

Di seguito potete trovare le prime venti posizioni provvisorie.

Baldur's Gate 3 - 44.189 voti Cyberpunk 2077: Phantom Liberty - 30.777 voti The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - 30.763 voti Marvel's Spider-Man 2 - 29.178 voti Resident Evil 4 - 28.237 voti Alan Wake 2 - 27.786 voti Hi-Fi Rush - 22.973 voti Lies of P - 22.569 voti Final Fantasy XVI - 22.139 voti Hogwarts Legacy - 21.589 voti Genshin Impact - 21.181 voti Super Mario Bros. Wonder - 19.839 voti Armored Core VI: Fires of Rubicon - 18.809 voti Honkay Star Rail- 16.681 voti Minecraft - 16.621 voti Star Wars Jedi Survivor - 16.032 voti Street Fighter 6 - 13.213 voti Starfield - 12.765 voti Mortal Kombat 1 - 10.665 voti Octopath Traveler II - 10.143 voti

Il premio "Player's Voice" si distingue agli The Game Awards come l'unica categoria decisa esclusivamente dalla community. Il tutto funzione in tre fase distinte. Nella prima parte, ogni utente può esprimere fino a 10 preferenze tra 30 titoli entro il 29 novembre, consentendo ai primi dieci di qualificarsi per la seconda fase, dove sarà possibile votare fino a 5 giochi entro il 2 dicembre. Infine, i cinque migliori si contenderanno il titolo nell'ultima fase di votazione, che terminerà il 4 dicembre.

Voi che giochi avete scelto o sceglierete?