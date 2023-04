La recente serie TV dedicata ha acceso nuovamente i riflettori su The Last of Us, ossia uno dei franchise videoludici più apprezzati degli ultimi tempi. Un’epopea, attualmente in due episodi, che convince e avvince, risultando senza troppi problemi come una delle più valide dell’intero panorama. Un qualcosa, insomma, da recuperare senza se e senza ma, con The Last of Us 2, ossia il secondo capitolo, che è attualmente disponibile a meno di 10 euro su Amazon. Decisamente non male, vero?

A rendere imperdibile questa offerta è sicuramente la grande qualità dell’opera. The Last of Us 2 è del resto, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione: “una delle produzioni più incredibili che il videogioco abbia mai visto. Non è un’esagerazione: l’attesa spasmodica del pubblico sarà ripagata da un gioco da un’intensità inedita, unite ad un gameplay vario e studiato per migliorare l’esperienza originale, senza perdere di vista le colonne portanti che hanno da sempre caratterizzato il franchise.” Un trionfo assoluto, insomma, da non farsi assolutamente scappare a meno di 10 euro su Amazon.

Oltre alla possibilità di assicurarvi a meno di 10 euro quel capolavoro di The Last of Us 2, esistono anche molte altre offerte sul mercato. Per non perdervene neanche una vi rimandiamo ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte. In essi troverete informazioni sempre aggiornate su tutte le migliori offerte in corso sui vari store. Il tutto con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Siete particolarmente interessati solo a vivere l’incredibile esclusiva PlayStation? Potete trovare The Last of Us 2 in grande sconto seguendo comodamente il link qui sotto.

