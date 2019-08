The Last of Us 2: nuove informazioni sul gameplay

Il panel del Manchester Comic-Con di The Last of Us 2, ha avuto come protagonista Troy Baker, il doppiatore di Joel. Ecco cosa ha detto.

Le informazioni sino ad oggi rilasciate riguardo il sequel del titolo di Naughty Dog più atteso ed amato The Last of Us 2, sono veramente pochissime. Il team di sviluppo non ha lasciato molto al pubblico su cui lavorare. Ed anche il prossimo gameplay sembra non arrivare mai.

Il panel del Manchester Comic-Con di The Last of Us 2, ha avuto come protagonista Troy Baker, il doppiatore di Joel il quale durante un’intervista, ha offerto un interessante punto di vista sulle novità del gameplay che ci attenderà nell’opera.

Alla domanda di rivelare nuove informazioni sul nuovo titolo della serie The Last of Us, Baker ha affermato che “non c’è davvero nulla in questo gioco, comprese le cose che non state ancora rivelate, che non sia stato realizzato da Naughty Dog con il cento per cento della loro cura metodica nello sviluppo. Tutto quello che posso dirti al momento è che, per quanto la gente scalpiti e chieda a gran voce novità sul gioco, non sei ancora pronto”.

Il riferimento al “non sei ancora pronto” potrebbe nascondere la volontà, da parte degli sviluppatori di Santa Monica, di sorprendere il proprio pubblico con soluzioni narrative e di gameplay innovative e mai viste nella serie. A questo punto, potremo aspettarci davvero di tutto.

Ricordiamo che The Last of Us 2 è attualmente in fase di sviluppo ma Naughty Dog non ha ancora rivelato ufficialmente la data d’uscita.

Quanto attendete il nuovo titolo? Il capitolo precedente vi ha emozionato?