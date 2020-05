The Last of Us Part II: Amazon non garantisce la consegna al day one

Manca sempre meno al 19 giugno e moltissimi fan di The Last of Us non vedono l’ora di avere tra le mani la seconda parte del titolo. Eppure, un’ulteriore minaccia si avvicina per gli acquirenti del gioco. Più precisamente, si teme che Amazon non rispetti la puntualità della consegna al day one. Questo non sarebbe di certo facilmente tollerato dai numerosi utenti che si sono affidati al celebre sito di acquisti per il preorder del gioco.

Ad allarmarci, infatti, sono stati alcuni utenti che, avendo effettuato il loro preorder su Amazon, hanno ricevuto una e-mail che dichiara nero su bianco l’eventualità di un ritardo nella consegna del gioco. Non è certo la notizia che i fan di The Last of Us attendevano, visti gli enormi disagi causati dal COVID-19, che ha provocato fastidiosi rallentamenti, aggravati anche dai numerosi disguidi legati alle ondate di spoiler di cui il gioco è stata vittima negli ultimi tempi.

Stando a quanto dice la mail, infatti, pare che la condizione di isolamento – dovuta alla pericolosa pandemia che sta colpendo il panorama mondiale negli ultimi mesi – abbia comportato un notevole aumento degli acquisti online. Pertanto, per riuscire a rispondere correttamente a queste domande, Amazon ha dato una priorità ad alcuni prodotti piuttosto che altri e alcuni ordini possono subire un ritardo nella consegna stimata. Ecco perché anche The Last of Us Part II rischia di non essere consegnato nella data indicata inizialmente, ovvero il 19 giugno 2020.

Tuttavia, sembra che come nuova data di consegna Amazon abbia promesso il 23 giugno 2020, dichiarando, però, di fare il possibile per spedire questi ordini il prima possibile. A The Last of Us: Part II è toccata la stessa sorte di Final Fantasy VII Remake, un altro titolo molto atteso dai videogiocatori e che era a rischio di possibili ritardi nella consegna delle copie fisiche, a causa dei disguidi già citati dell’ultimo periodo. Probabilmente, nemmeno i fan di The Last of Us crederanno ai loro occhi quando avranno tra le mani “Part II”, viste le infinite disavventure che hanno dovuto subire.