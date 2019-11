The Last of Us 2: team alla ricerca di staff per il multiplayer standalone

Grazie a un nuov annuncio lavorativo veniamo a conoscenza che Naughty Dog sta cercando collaboratori per il multiplayer di The Last of Us 2.

Nel corso degli ultimi dieci anni Naughty Dog si è fatta riconoscere per la qualità e l’attenzione a tutti quei dettagli che hanno reso indimenticabili le loro produzioni. Il loro prossimo gioco The Last of Us 2 è già uno dei titoli più attesi del 2020, ma a quanto pare non è l’unico progetto nella testa del team di sviluppo in questo momento.

In un annuncio di lavoro pubblicato da Vinit Agarwal, capo progettista dello studio, è emerso che il team sta cercando dei collaboratori che si occupino di programmare dei sistemi online. I candidati si uniranno al team che si occupa del multiplayer che ha sede nel quartier generale di Naughty Dog a Santa Monica, Los Angeles.

Sapevamo già che The Last of Us 2 si sarebbe concentrato solamente sulla componente Single Player, mentre per quanto riguarda il multiplayer Naughty Dog lavorerà a uno Stand Alone solamente dedicato alla parte online. La divisione tra multiplayer e campagna di The Last of Us Parte 2 è stato un qualcosa di inaspettato per i fan della modalità Fazioni del primo capitolo. Secondo quanto riferito dalla stessa Naughty Dog, il team ha preferito concentrarsi sullo sviluppo del Single Player, che a detta loro risulta il più grande e ambizioso progetto dello studio di sempre.

Vi ricordiamo che The Last of Us Parte 2 è stato posticipato al 29 maggio 2020 proprio per permettere a Naughty Dog di rifinire il meglio possibile le componenti che faranno parte della nuova avventura di Ellie. Cosa pensate della divisione del Single Player dal Multilayer di The Last of Us Parte 2? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.