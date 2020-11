PS5: ufficiale, The Last of Us 2 supporterà il DualSense

Il secondo capitolo di The Last of Us è entrato nei cuori di tutti gli appassionati del genere, tanto che alcuni al termine dell’avventura hanno provato un vuoto tutt’oggi incolmabile. Rilasciato ufficialmente il 19 giugno scorso, il titolo firmato Naughty Dog non ha avuto, da parte di alcuni giocatori, il successo sperato (ricorderete la questione del review bombing al day1). Nonostante questo, riteniamo a tutti gli effetti che The Last of Us 2 sia sicuramente uno dei migliori giochi di questa generazione. Tra pochi giorni, come tutti ben sapranno, PS5 farà il suo debutto nel mondo. Una delle caratteristiche più importanti della nuova console di casa Sony è il DualSense, il nuovo controller che potenzialmente grazie alle sue peculiarità potrebbe cambiare il mondo del gaming.

È notizia di pochi giorni fa che proprio The Last of Us 2 avrà il supporto al DualSense di PS5. Secondo quanto riportato da GamingRoute, la seconda avventura di Joel e Ellie sfrutterà il feedback aptico del controller. “Siamo rimasti colpiti da come funziona la vibrazione tattile in un gioco come The Last of Us 2. Non solo lo percepiamo quando siamo in movimento, già all’inizio del gioco, ma possiamo anche sentire la vibrazione dopo alcuni accordi di chitarra.”

Una notizia che farà felici tutti gli appassionati che avevano intenzione di rigiocare The Last of Us 2 anche su PC. Insomma, l’opera targata Naughty Dog promette di essere ancora più completa e immersiva, costatando ancora una volta quanto il DualSense sia incredibile e fondamentale per il presente e futuro. Probabile inoltre che non sia l’unico titolo che sfrutterà il feedback aptico, citiamo ad esempio God of War o il più recente Death Stranding che potrebbero farlo, lo scopriremo a tempo debito. Ormai manca davvero poco al lancio di PS5 e noi, come voi del resto, non vediamo l’ora di metterci le mani sopra.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete contendi che The Last of Us 2 supporterà il DualSense di PS5? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti la nuova console di casa Sony in uscita il prossimo 19 novembre.