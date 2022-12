Uscita a settembre 2021 solamente negli Stati Uniti d’America, La Firefly Edition di The Last of Us: Parte 1 era considerata come una sorta di Santo Graal per i collezionisti e amanti del gioco Naughty Dog. I motivi, d’altronde, c’erano tutti: la confezione, più “lussuosa” e l’inclusione di un fumetto oltre che una serie di bonus. Ora, a distanza di mesi dall’uscita originale, quella stessa edizione si prepara a debuttare in Europa, ma con un piccolo trucco.

Non sono ben chiari i motivi che hanno portato a un ritardo nella pubblicazione della Firefly Edition anche nel nostro Continente, ma fin dall’ufficializzazione (avvenuta senza press release ma scoperta nella notte solo grazie ai fan su Twitter) è parso subito chiaro che qualcosa non tornava. E infatti, come riportato online, l’edizione del gioco arriverà sì in Europa, ma priva del disco di gioco, con il fumetto che non sarà tradotto in nessuna lingua e sarà disponibile solamente in inglese.

Al di là delle mancanze, a stupire è il prezzo. La data di uscita di The Last of Us: Parte 1 Firefly Edition è fissata per il 26 gennaio 2023, circa sei mesi dopo l’uscita del gioco originale, venduto a prezzo pieno su console. Questa particolare edizione costerà ben 109,99 Euro e l’assenza di un disco ha lasciato stupiti i giocatori. Chiaramente all’interno della confezione è presente un codice per scaricare il titolo, come già accaduto in passato con altre Collector’s Edition. Qui però non stiamo parlando di una vera e propria edizione da collezione, ma più di un’edizione limitata o speciale, vista l’assenza di gadget e statue.

Thanks to our partners at PlayStation for getting #TheLastofUsPartI Firefly Edition to more fans! https://t.co/WCNm750BPt — Naughty Dog (@Naughty_Dog) December 22, 2022

A margine del “reveal”, la speranza è che Sony possa fare un attimo chiarezza sulle modalità di distribuzione del gioco e di questa edizione. Per ora la Firefly Edition sembra essere disponibile solo su PlayStation Direct e le speranze di poterla prenotare presso qualche retailer sono davvero basse. Vi aggiorneremo nel caso cambiasse qualcosa in merito all’uscita.