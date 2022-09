Uscito venerdì 2 settembre 2022, The Last of Us Parte 1 ci ha messo davvero poco a conquistare i giocatori del Regno Unito. Come riportato da Christopher Ding, giornalista e Head of di GamesIndustry.biz, il gioco di causa Naughty Dog e proposto esclusivamente su PS5 ha infatti conquistato la prima posizione della classifica software UK, almeno per quanto riguarda le copie fisiche.

Come riportato da Ding, il rifacimento del primo gioco della serie di casa Naughty Dog si è infatti posizionato al primo posto. La classifica completa non è stata svelata dal giornalista, ma ci sono alcuni dettagli in merito alle vendite del gioco che meritano di essere analizzati. Il primo riguarda ovviamente il lancio del gioco: con appena 24 ore di tempo per entrare in classifica, The Last of Us Parte 1 si è preso la prima posizione. Il secondo, invece, il paragone con un altro lancio avvenuto la scorsa settimana, ovvero quello di Saints Row.

Stando al cinguettio di Ding, che ha avuto accesso alla classifica vendite del Regno Unito, il rifacimento di The Last of Us ha venduto la metà di quanto ha venduto Saints Row. Si tratta di un risultato molto importante: il gioco di casa Naughty Dog è infatti presente su un’unica piattaforma, ovvero PS5, mentre invece il nuovo gioco di Volition è uscito su PS4, PS5, Xbox Series S, Xbox Series X, Xbox One e PC. Si tratta di dati difficilmente superabili, soprattutto considerando quanto sia difficile riuscire a recuperare una delle due versioni della console del colosso nipponico.

The Last of Us: Part 1 is narrowly No.1 in the UK physical retail chart this week. It’s a remaster and not a particularly big launch. It’s sold around half of what last week’s Saints Row managed. This is purely physical sales — Christopher Dring (@Chris_Dring) September 4, 2022

Dopo l’uscita su PS5, The Last of Us Parte 1 arriverà anche su PC. Al momento però Sony e Naughty Dog non hanno ancora annunciato la data di uscita per le versioni Steam ed Epic Games Store del gioco. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.