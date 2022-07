All’annuncio delle nuove edizioni di The Last of Us, destinate a PS5 e PC, in tanti hanno attaccato Naughty Dog. Per molti, infatti, una manovra simile è stata lanciata solamente per permettere al team di sviluppo di riuscire a racimolare molto denaro in maniera rapida, sfruttando la fan base, molto vicina al brand. Sicuramente, quando una software house e un publisher decidono di lanciare un gioco sul mercato intendono farlo ovviamente per guadagnare, ma sarà anche il caso dell’avventura rivista e corretta di Ellie e Joel?

Al momento è difficile esprimersi sulla qualità di questa nuova edizione del gioco. The Last of Us Parte 1 è stato infatti solamente mostrato in un lungo trailer e al di là dell’aspetto tecnico, non possiamo sicuramente giudicare i lavori del team. Nonostante ciò, uno sviluppatore ex di Naughty Dog ha voluto difendere proprio l’operato suo e dei suoi colleghi, in un post su Twitter dove ha risposto a muso duro alle polemiche dell’ultimo mese.

“Dicono che sia solo un modo per fare soldi. In realtà è il lavoro più rifinito che io abbia mai visto in tutta la mia carriera. L’alto livello di cura e attenzione verso i dettagli è il migliore possibile”, le parole di Robert Morrison. In passato, Morrison ha lavorato come animatore su un determinato numero di progetti decisamente importanti, come God of War, Injustice 2 e Resident Evil 7. Non stiamo sicuramente parlando dell’ultimo arrivato, ma ricordiamoci sempre che sta difendendo un gioco a cui lui stesso ha lavorato.

“It’s just a cash grab” Actually it’s the most meticulously built and crafted project that I have ever seen or been a part of in my entire career. The highest level of care and attention to detail possible. pic.twitter.com/csjZ3kZMyG — Robert Morrison (@RobertAnim8er) July 10, 2022

Se davvero The Last of Us Parte 1 sarà un gioco meritevole, lo scopriremo il giorno di lancio. Al momento il rifacimento dell’avventura di Ellie e Joel è previsto per il 2 settembre 2022 su PS5. Su PC, invece, come annunciato da Naughty Dog stessa, arriverà solamente successivamente. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutti gli aggiornamenti dal mondo dei videogiochi.