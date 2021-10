The Last of Us Parte 2 entrerà a far parte del catalogo PS Now?

Il prossimo aggiornamento del PlayStation Now potrebbe introdurre una serie di giochi inediti come The Last of Us Parte 2. L’indiscrezione è stata lanciata nel corso delle ultime ore da un utente PlayStation, che ha notato come il catalogo dei giochi si sia aggiornato in anticipo, inserendo l’opera Naughty Dog e altri titoli tra la categoria delle aggiunte recenti.

L’immagine è stata divulgata tramite diversi forum, tra cui ResetEra e Reddit. Come è possibile notare, tra la categoria Recently Added to PS Now, si possono notare The Last of Us Parte 2, Fallout 76 con tanto di espansione Fallout Worlds e Desperados III. Tutti giochi che ovviamente allo stato attuale non sono presenti nel catalogo. Molto probabilmente si tratta di un errore, un bug, che ha caricato le miniature dei giochi leggermente in anticipo rispetto all’annuncio ufficiale. Non si tratta di un caso isolato: la schermata è infatti comparsa a diversi giocatori che hanno aperto il catalogo, rendendo dunque il bug indipendente dalla zona regionale.

Rumor a parte, l’aggiunta di The Last of Us Parte 2 nel catalogo PS Now non è ovviamente così assurda. Nel corso degli ultimi mesi, infatti, Sony confermo internamente come il servizio stesse crescendo sempre di più ed ammise la volontà di pubblicare ancora più titoli all’interno del catalogo. Nella slide non si fece riferimento all’opera Naughty Dog ma solamente ad altri giochi, tra cui Horizon Forbidden West e Spider-Man Miles Morales, esclusive di peso al pari dell’ultima avventura di Ellie e Joel.

Per stessa ammissione di Sony, l’inserimento di The Last of Us Parte 2 all’interno di PS Now rispecchierebbe la loro filosofia, ovvero queella di puntare sui contenuti e l’inclusione di IP “top”, ovvero ritenute decisamente importanti da parte del colosso giapponese. In attesa dunque dell’ufficialità, che potrebbe arrivare nel corso della settimana, vi invitiamo a seguire Tom’s Hardware per non perdervi nessun aggiornamento in merito.