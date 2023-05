In The Legend Of Zelda Tears Of The Kingdom sono stati introdotti una serie di oggetti inediti collegati al popolo degli Zonau, gli Strumenti Zonau. Questi oggetti, che spaziano fra ruote, razzi, alianti, turbine, piattaforme antigravitazionali, idranti e una moltitudine di altre amenità, hanno tutti un elemento in comune: funziona consumando Cellule Energetiche.

Fin dalle fasi iniziali di The Legend Of Zelda Tears Of The Kingdom, Link avrà a disposizione una cartuccera contenente tre Cellule Energetiche, la quale potrà essere potenziata nel corso dell’avventura attraverso l’utilizzo di un minerale specifico: Lo Zonanio.

La procedura per aumentare le Cellule Energetiche, però, potrebbe non risultare immediata come quella da effettuare per incrementare la vita di Link o il suo vigore, motivo per cui abbiamo deciso di spiegarvi, molto rapidamente, i passaggi necessari per poter avere maggior energia da sfruttare quando utilizzerete gli Strumenti Zonau.

Prima di iniziare, però, vi ricordiamo che nella nostra Guida Completa a The Legend Of Zelda Tears Of The Kingdom, troverete tutto quello che vi serve sapere per scoprire tutti i segreti che si celano nel Regno Di Hyrule.

Il primo passaggio per incrementare le Cellule Energetiche in The Legend Of Zelda Tears Of The Kingdom, è quello di raccogliere il maggior numero possibile di Zonanio. Questo minerale è reperibile in differenti maniere ma le due più veloci sono:

Drop casuale lasciato cadere dai Golem e dai nemici presenti nel Sottosuolo.

Spaccando le molteplici formazioni minerarie presenti nel sottosuolo di Hyrule.

Lo Zonanio, difatti, risulterà indispensabile per realizzare, recandosi da uno dei molteplici Golem Raffinatori presenti ad Hyrule, due oggetti molto importanti:

Cristallo di Energia Zonau

Cristallo di Energia Zonau XL (il quale conta come 20 cristalli di grandezza standard)

Avere un buon quantitativo di questi due oggetti, infatti, si rivelerà indispensabile per procedere all’aumento delle Cellule Energetiche in The Legend Of Zelda Tears Of The Kingdom e, per essere più precisi, ve ne serviranno ben 100 per incrementare di una tacca il quantitativo di energia che Link avrà a disposizione per utilizzare gli oggetti Zonau.

Tenete, infine, a mente che i Cristalli di Energia Zonau, potranno essere reperiti anche in maniera del tutto casuale esplorando il mondo di gioco. Potrete trovarne all’interno delle casse sparse nei Dungon, nei Sacrari o sparse nelle isole che fluttuano nei cieli di Hyrule.

Una volta che avrete collezionato almeno 100 Cristalli di Energia Zonau, vi dovrete recare da uno dei Golem Aiutanti situati presso i generatori di cellule, indicati sulla mappa di gioco con un’icona raffigurante una batteria.

Il più pratico di questi generatori di cellule si trova a Nord del Forte Di Guardia, facilmente accessibile in qualsiasi momento sfruttando il teletrasporto dell’hub principale di The Legend Of Zelda Tears Of The Kingdom e scalando la piccola struttura rocciosa posta subito all’esterno del forte.

Una volta raggiunto il generatore di cellule, vi basterà parlare con il Golem Aiutante e procedere con lo scambio delle risorse per poter incrementare le Cellule Energetiche e aumentare l’energia a disposizione di Link per utilizzare i congegni Zonau.

Prima di lasciarvi consultare le altre sezioni della nostra Guida Completa a The Legend Of Zelda Tears Of The Kingdom, vogliamo darvi due piccoli, ma importanti, suggerimenti: