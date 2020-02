The Outer Worlds: vendute 2 milioni di copie dal lancio

Lo scorso ottobre Obsidian Entertainment è tornata con un gioco di ruolo in prima persona. L’esperienza che ha proposto il team con The Outer Worlds si avvicina molto a ciò che era stato fatto con Fallout New Vegas diversi anni prima, e a quanto pare anche la ricezione del pubblico è stata simile, con la folle avventura spaziale che è riuscita a vendere ben 2 milioni di copie dal lancio del titolo.

A confermare i dati di vendita ci ha pensato il publisher Take-Two, che durante l’ultima conferenza finanziaria ha riportato quelle che sono state le vendite di The Outer Worlds per quanto riguarda le copie vendute. Dal conteggio sono state tagliate fuori, ovviamente, tutte le riproduzioni del gioco tramite il servizio Xbox Game Pass, dove il gioco di ruolo fantascientifico è gratuito per tutti gli abbonati al servizio Microsoft.

Parlando dei servizi ad abbonamento come Xbox Game Pass, il CEO di Take-Two Strauss Zelnick ha affermato che la società è intenzionata a far uscire i propri giochi ovunque si trovino i consumatori, e che quindi, in futuro potrebbero arrivare anche altri titoli all’interno delle librerie dei servizi ad abbonamento.

The Outer Worlds sta facendo segnare un più che discreto successo e sembre che il titolo di Obsidian non sia in procinto di fermarsi. Nella giornata di ieri sono state condivise le prime immagini relative alla versione del gioco per Nintendo Switch, in uscita il prossimo 6 marzo, ed è previsto l’arrivo di un DLC durante l’arco del 2020. Cosa ne pensate delle vendite del titolo spaziale di Obsidian?