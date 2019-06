The Outer Worlds annunciata la data di lancio E3 2019

Durante la conferenza di Microsoft e Xbox all'E3 2019 è finalmente stata svelata la data di lancio dell'attesissimo The Outer Worlds.

Tra gli innumerevoli annunci che stanno contraddistinguendo la conferenza Microsoft e Xbox all’E3 di quest’anno l’onore di aprire le danze è stato dato al titolo di una delle ultime software house acquisite dal colosso americano. Stiamo parlando di Obsidian e del loro ambizioso ed interessantissimo The Outer Worlds.

Durante la conferenza è stato rilasciato un frenetico trailer che meglio ci illustra la trama alla base del titolo e che, soprattutto, mette un particolare accento alla grande libertà d’azione concessa al giocatore. Il nostro protagonista potrà infatti diventare un eroe o un terribile criminale: tutto dipenderà solo da noi e dalle nostre scelte.

Il GDR di Obsidian ha inoltre finalmente una data di lancio: uscita prevista il prossimo 25 Ottobre 2019 su Xbox One, PC e PlayStation 4. Per i possessori di PC o di una console Microsoft sarà inoltre possibile trovare The Outer Worlds all’interno del Xbox Game Pass fino dalla data di lancio. Sicuramente un’ottima notizia.

L’ultimo lavoro di Obsidian, come vi avevamo raccontato nella nostra anteprima, è qualcosa di veramente interessante: “Quando si parla di Obsidian è lecito aspettarsi molto. Se si pensa che in questi anni, con pochissimo budget sono riusciti a tirare fuori due incredibili CRPG come Pillars of Eternity, immaginate cosa potrebbero mai combinare con un supporto infinito come Microsoft o importante come Private Studios. Il gioco sembra a tutti gli effetti un autentico titolo Obsidian, per stile, originalità e colpo d’occhio e già solo per questo entra di diritto tra i titoli più attesi del prossimo anno. ”

Che ne pensate di questo ambizioso titolo, The Outer Worlds ha attirato la vostra attenzione? Fateci sapere le vostre impressioni a riguardo nei commenti!