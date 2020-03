The Outer Worlds: svelata la data di uscita della versione Switch, avrà anche la cartuccia

È ormai passato più di un mese dal rinvio ufficiale della versione Switch di The Outer Worlds. Come ben saprete il titolo sviluppato da Obsidian doveva essere rilasciato lo scorso 6 marzo, ma gli avvenimenti provocati dalla pandemia da COVID-19 che ad oggi sta purtroppo provocando centinaia di migliaia di vittime in tutto ha obbligato gli sviluppatori a far dietro front ed a decidere di rinviare il gioco con una dichiarazione ufficiale sul proprio profilo Twitter nella quale hanno aggiunto che The Outer Worlds disporrà anche della tanto amata cartuccia, richiesta da un sacco di utenti.

In queste ore il sito ufficiale di The Outer Worlds ha svelato la tanto attesa data di uscita del comico sparatutto in prima persona targato Obsidian. Il titolo quindi verrà rilasciato ufficialmente il prossimo 5 giugno, esattamente due mesi dopo la data di lancio inizialmente dichiarata. Come abbiamo detto poco fa, la versione retail conterrà la cartuccia ma avrete la necessità di scaricare una patch da circa 6 giga, quindi tenete d’occhio questa informazione in quanto dovrete tenere un po’ di spazio libero sulla console.

Gli sviluppatori hanno rivelato che la patch obbligatoria contribuirà ad ottimizzare il gameplay ed a migliorare l’opera a livello grafico aggiungendo texture ad alta risoluzione oltre a svariati miglioramenti minori come bug e quant’altro. La versione Nintendo Switch conterrà inoltre tutti i contenuti delle edizioni PS4, Xbox One e PC.

Cosa ne pensate di questa notizia? Acquisterete The Outer Worlds? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Per tutte le novità riguardanti il titolo targato Obsidian nominato ai Game Awards lo scorso anno vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine.