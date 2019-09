The Outer Worlds, Obisian ha rilasciato un lungo video gameplay

In occasione del Tokyo Game Show 2019 Obsidian ha ben deciso di rilasciare un lungo video gameplay di circa venti minuti di The Outer Worlds.

Come molti ben sapranno in questi giorni è attualmente in corso il Tokyo Game Show o TGS 2019, dove sono già stati fatti diversi ed interessanti annunci su titoli di primissimo piano come Death Stranding e Final Fantasy 7 Remake. In questo marasma di novità e annunci c’è stato spazio anche per The Outer Worlds.

L’attesissimo titolo di Obisidian si è infatti mostrato per tale occasione in un lungo video di gameplay da quasi venti minuti in cui vengono svelate le prime fasi del gioco, con tanto di quest e sistema di combattimento. Se volete saperne di più potete trovare il video in questione proprio qui sotto.

Il titolo di Obsidian sembra quindi essere veramente interessante, nonostante presenti dei dettagli da essere ancora ben limati. Come riporta anche la nostra anteprima, che potete trovare qui, infatti: “prendiamo The Outer Worlds così come ci è stato presentato, un GDR con tantissime sfumature di gameplay e dialoghi davvero approfonditi che non vedevamo, appunto, da New Vegas. Tecnicamente e graficamente non è sicuramente un progetto memorabile, ma l’atmosfera space western e il comparto artistico compensano alcuni deficit grafici.”

The Outer Worlds è attualmente atteso per il prossimo 25 ottobre su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Che ne pensate di questa notizia, vi vedrete il lungo video gameplay o preferite aspettare il titolo e non rovinarvi neanche un secondo dell’esperienza? The Outer Worlds è riuscito a catturare la vostra attenzione o siete ancora incerti sull’effettiva bontà del lavoro di Obsidian? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti!