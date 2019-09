The Outer Worlds: il nuovo trailer dell’Inside Xbox di settembre 2019

Durante l'Inside Xbox c'è stato spazio anche per uno dei più interessanti e particolari titoli dei prossimi mesi: The Outer Worlds.

Durante l’Inside Xbox attualmente in corso è stato riservato grande spazio anche a The Outer Worlds, con il titolo di Obsidian che è tornato a mostrarsi a poco meno di un mese dal lancio ufficiale.

Sono stati mostrati nuovi pianeti, ovvero Halcyon Colony, Terra 2 e Monarch: luoghi che dovrebbero accogliere gli esseri umani ma si dimostrano solo irti di pericoli mortali. Sono stati poi mostrate le varie personalizzazioni disponibili all’interno del gioco: il personaggio può infatti ottenere perk unici semplicemente giocando (ad esempio, subire più danni da uno specifico nemico, se si viene uccisi spesso da esso). Viene spiegato poi che ci sarà una statistica dedicata alla leadership che renderà non solo gli alleati più forti, ma anche più chiacchieroni, permettendoci di ottenere molte informazioni sul mondo di gioco.

Come avrete potuto osservare anche voi direttamente dal video qui sopra, il titolo di Obsidian promette veramente bene. Come riporta anche la nostra anteprima, che potete trovare qui, c’è però ancora qualcosa da sistemare: “prendiamo The Outer Worlds così come ci è stato presentato, un GDR con tantissime sfumature di gameplay e dialoghi davvero approfonditi che non vedevamo, appunto, da New Vegas. Tecnicamente e graficamente non è sicuramente un progetto memorabile, ma l’atmosfera space western e il comparto artistico compensano alcuni deficit grafici.”

Nonostante Obsidian sia oramai entrata a far parte delle scuderie degli Xbox Game Studios The Outer Worlds uscirà il prossimo 25 ottobre 2019 anche su PlayStation 4 e Nintendo Switch, oltre che ovviamente su Xbox One e PC.

Che ne pensate di questa notizia, quali sono ad oggi le vostre impressioni sul particolare titolo di Obsidian? Questo GDR è riuscito a catturare le vostre attenzioni o non riuscite a farvi ammaliare dal peculiare stile dell’opera? Raccontateci che ne pensate direttamente nei commenti!