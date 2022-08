Durante le due ore che hanno composto la serata inaugurale della Gamescom 2022 abbiamo visto fioccare annunci di nuovi titoli e aggiornamenti di ogni genere. Tra i tantissimi video mostrati, uno tra gli ultimi è stato il nuovo trailer di The Outlast Trials. L’horror in prima persona è pronto a tornare a mostrarsi proprio durante la kermesse teutonica, con un nuovo trailer che ha svelato anche l’arrivo di una nuova closed beta, che si terrà decisamente a breve.

The Outlast Trials

Partiamo dall’inizio: The Outlast Trials sembra esattamente ciò che i fan si aspettavano. Il gioco ha mantenuto ovviamente la sua componente horror, senza dimenticarsi di tutti quegli elementi come il sangue, lo splatter e le ambientazioni cupe. Un’ottima notizia per tutti coloro che attendevano un ritorno del franchise alle sue origini. Il filmato, decisamente lungo, ci ha anche mostrato alcune delle location con cui si potrà entrare in contatto.

Una data di uscita ancora latita, ma fortunatamente Red Barrell ha pensato a una closed beta, che si terrà nel weekend di Halloween. La prova chiusa del nuovo gioco andrà infatti in scena dal 28 ottobre al primo novembre 2022 e forse non c’era davvero periodo migliore di questo. Potete dare uno sguardo al nuovo trailer, che annuncia proprio la closed beta, subito qui in basso.

Al momento non sono state diramate le informazioni per prendere parte al test di The Outlast Trials. Nonostante ciò è molto probabile che Red Barrell comunichi ulteriori informazioni nel corso delle prossime settimane. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi e dalla Gamescom 2022.