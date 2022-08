Mancano ormai pochi giorni all’inizio della Gamescom 2022. L’evento che, come ogni anno, conclude la serie di conferenze estive, si terrà a Colonia nel corso della prossima settimana e sono già trapelati alcuni dei titoli che si potranno ammirare durante questa edizione. A questa lista, si aggiunge anche The Outlast Trials che si mostrerà durante l’Opening Night Live, l’evento di apertura dalla Gamescom di quest’anno che sarà condotto da Geoff Keighley.

Ad annunciare la presenza di The Outlast Trials è stato lo stesso Keighley il quale, con un tweet sul suo account, svela che durante lo show avremo modo di rivedere in azione il survival horror multiplayer di Red Barrels. Il titolo, annunciato alcuni anni fa, sembrava uscito dai radar dal momento che non abbiamo sue notizie da tempo. Tuttavia, il tweet di Keighley conferma che il gioco è ancora in sviluppo e potrebbe addirittura arrivare sugli scaffali nel corso di quest’anno.

The Outlast Trials è un survival horror in prima persona, come i suoi predecessori ci hanno abituato. Tuttavia, non si tratta di un sequel diretto dei precedenti titoli della saga di Red Barrels. Il gioco sarà, infatti, ambientato durante la Guerra Fredda e includerà una modalità cooperativa per quattro giocatori. Il titolo, come detto, è attualmente in sviluppo, e la sua data di uscita è fissata a un generico 2022. Non è da escludere che, come parte dell’evento inaugurale della Gamescom 2022, potremo vedere un nuovo trailer e, magari, una data di uscita ufficiale per il survival horror.

You've waited patiently for this one! Tuesday, a brand new look at #TheOutlastTrials from @TheRedBarrels during @gamescom Opening Night Live. Streaming everywhere at 8p CEST/7p BST/2p ET/11a PT at https://t.co/AFycLZG9XF pic.twitter.com/jjcC7K3aD4 — Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 18, 2022

Vi ricordiamo, inoltre, che l’Opening Night Live della Gamescom 2022 è fissata per le ore 20:00 italiane del 23 agosto 2022. L’evento ha una durata prevista di circa due ore. L’evento è decisamente interessante e promette svariati annunci di livello. Oltre a The Outlast Trials, infatti, ci sarà spazio per Hogwarts Legacy, fresco di ulteriore rinvio e Starfield.