Nel corso degli ultimi anni il videogioco è sempre più uscito dal concetto di single player, con tanti titoli che fanno della cooperativa il loro punto di forza. Quello che però è accaduto con The Past Within va leggermente oltre il significato di gioco con gli amici, visto che il titolo (ambientato nell’universo di Rusty Lake) ci pone davanti a un setting affascinante quanto inquietante.

The Past Within ha debuttato il 2novembre ed è un gioco molto veloce, che si può concludere in appena 120 minuti. Si tratta di un’avventura grafica, giocabile esclusivamente in cooperativa e che mette di fronte due giocatori: uno nel passato e uno nel futuro, con i due che dovranno collaborare per arrivare alla risoluzione e al finale del gioco. Un vero e proprio espediente narrativo, che apre ovviamente a uno scenario decisamente interessante e che permetterà ai giocatori di arrivare alla fine per scoprire cosa si cela dietro questa folle ma geniale avventura.

Il gioco ha ovviamente incuriosito i giocatori presenti su Steam, che hanno accolto in maniera positiva questo nuovo titolo ambientato nell’universo di Rusty Lake. Non è la prima volta che gli sviluppatori presentato un progetto così strano e fuori da ogni schema conosciuto. Sono diversi i titoli del franchise che hanno fatto dell’assurdità e dell’originalità il loro punto di forza e vi invitiamo a scoprirli visitando questo indirizzo.

The Past Within è disponibile su Steam e su piattaforme iOS e Android, dal costo di appena 3,59 Euro. Successivamente il titolo sbarcherà anche su PC. E se siete alla ricerca di avventure grafiche vecchio stampo, magari più vicine ai vostri gusti, sappiate che Return to Monkey Island è in dirittura d’arrivo su PC Game Pass dopo l’uscita avvenuta a settembre. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.