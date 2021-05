The Pegasus Dream Tour: trailer del gioco sulle paralimpiadi di Tabata

Dopo il tanto discusso lavoro portato a termine con Final Fantasy XV, Hajime Tabata decise di lasciare Square Enix per fondare un suo nuovo studio di sviluppo chiamato JP Games. Nel 2019 arrivò l’annuncio ufficiale insieme alla conferma della lavorazione di un nuovo gioco portato avanti dal director del quindicesimo Final Fantasy. Parliamo di The Pegasus Dream Tour, il primo gioco dedicato alle Paralimpiadi, del quale abbiamo potuto finalmente vedere un primo trailer.

The Pegasus Dream Tour è il videogioco ufficiale delle Paralimpiadi di Tokyo 2021, e finalmente il titolo vedrà la luce quest’anno dopo che le scorse Olimpiadi e Paralimpiadi tokyensi furono rinviate a causa del COVID. Il nuovo gioco firmato Hajime Tabata si è presentato con un breve trailer che, oltre a mostrare alcuni atleti in azione, mette in mostra alcuni secondi di gameplay, oltre a svelarci la data di uscita del gioco.

The Pegasus Dream Tour uscirà il prossimo 24 giugno su dispositivi mobile Apple e Android, e si tratterà di un free-to-play. All’interno del titolo, i giocatori dovranno creare il proprio avatar digitale tramite un selfie e cominciare a muoversi nella città fittizia di Pegasus City. Oltre a tutta una serie di discipline paralimpiche, il titolo presenta anche la versione virtuale di ben 9 atleti paralimpici reali ricreati nello stile visivo proposto dal titolo.

Il ritorno di un titolo targato Tabata è quindi molto vicino, e di sicuro The Pegasus Dream Tour non è di certo quell’esperienza che in molti si aspettavano, ma è sicuramente un titolo unico nel suo genere che può dare il via ad un nuovo filone di videogiochi sportivi che comprendono anche le varie discipline paralimpiche. Al momento è possibile pre-registrarsi direttamente sul sito del titolo di prossima uscita.