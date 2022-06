Secondo un report di Axios, che afferma di aver parlato con una figura chiave del progetto, The Quarry sarebbe in realtà dovuta essere un’esclusiva Google Stadia. Secondo i colleghi statunitensi, Supermassive Games aveva cominciato lo sviluppo del gioco avendo in mente il cloud gaming di Google e il gioco avrebbe dovuto essere una sorta di Cavallo di Troia per gli utenti, in grado di guidare i giocatori e spingerli ad abbonarsi al servizio.

Google Stadia ha iniziato zoppicando, ma oggi è una valida alternativa parlando di Cloud Gaming.

Già nel 2020 c’era stato un avvicinamento tra Google Stadia e Supermassive Games. All’epoca entrambe le realtà avevano stretto una partnership per la produzione di un gioco esclusivo, interrompendo però ogni tipo di comunicazione in merito pochi mesi dopo. A questo punto è logico pensare che il titolo in sviluppo fosse proprio The Quarry o almeno qualcosa di molto simile a ciò che poi ha debuttato a giugno 2022 per PC e console PlayStation e Xbox.

Oltre a The Quarry, anche un altro titolo sarebbe dovuto essere un’esclusiva di Google Stadia. Parliamo di High on Life, gioco guidato dal creatore di Rick & Morty e annunciato di recente allo showcase di Xbox e Bethesda. Purtroppo, almeno per quest’ultimo, non ci sono mai stati segnali di un avvicinamento tra il team di sviluppo (Squanch Games) e Google, almeno pubblicamente.

Google Stadia è stato lanciato nel 2019 e avrebbe dovuto rivoluzionare il modo di giocare delle persone. Phil Harrison (ex PlayStation) e Jade Raymond erano incaricati di guidare il progetto. Il progeto è stato ridimensionato e Google ha deciso di smantellare la divisione dedicata alla creazione di esperienze esclusive per Stadia. La tecnologia continua a ospitare giochi di terze parti, ma al momento non è chiaro se il progetto continuerà anche nel prossimo futuro oppure verrà fermata del tutto. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.