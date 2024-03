The Quarry per PS5 SCONTATISSIMO, lo paghi solo 30€! (-60%)

Ultimo giorno per le Offerte di Primavera di Amazon: fino alla mezzanotte di oggi gli sconti continuano, quindi approfittatene finché siete in tempo! Tra le tante offerte, non possiamo non segnalarvi l'ottimo prezzo di The Quarry per PS5, in sconto a soli 30,31€ grazie a un incredibile sconto del 60% sul prezzo consigliato di 76€! Si tratta di un horror coinvolgente e intrigante, che non può mancare nella vostra collezione se disponibile a una cifra così contenuta.

The Quarry, chi dovrebbe acquistarlo?

La trama avvincente di The Quarry vi catapulterà in un universo narrativo dall'atmosfera cupa e misteriosa, l'ambientazione perfetta per gli amanti dell'horror che vogliono vivere un'avventura davvero spaventosa. Si tratta di una esperienza cinematografica interattiva che potrete godervi direttamente dal divano di casa vostra!

Una delle migliori caratteristiche di The Quarry sono le diverse modalità di gioco, che accontentano sia i giocatori solitari, sia quelli che vogliono condividere l'esperienza con gli amici, magari per stemperare la tensione. Il titolo di Supermassive Games infatti permette di coinvolgere fino a 7 amici online, oppure di giocare in locale tramite la modalità cooperativa: ogni giocatore controlla un personaggio e tutti insieme si dovrà collaborare per proseguire nella storia, che cambia in base alle scelte dei personaggi, creando un'avventura diversa in ogni partita.

The Quarry è ora disponibile a soli 30,31€ grazie a un corposo sconto del 60% sul prezzo di listino di 76€, quindi è l'occasione perfetta per aggiungerlo alla propria collezione di titoli PS5 spendendo poco. Si tratta di un gioco coinvolgente e divertente, perfetto per chi ama il genere horror e cerca qualcosa da giocare sia in solitaria che con gli amici, per serate in compagnia all'insegna della paura. La combinazione unica di opzioni cinematografiche e gameplay cooperativo lo rendono un successo assicurato per le vostre sessioni di divertimento videoludico!

Vedi offerta su Amazon