Da diverso tempo, The Simpsons Hit & Run è diventato una sorta di feticcio di internet. Tantissimi giocatori hanno riscoperto il gioco degli anni 2000 e in tanti lo ricordano come uno degli ultimi giochi della famiglia più conosciuta delle sitcom animate. A distanza di 15 anni dall’ultima iterazione videoludica della serie ideata da Matt Groening, ora qualcuno ha deciso di creare un vero e proprio remake di quel vecchio gioco.

Il progetto The Simpsons Hit & Run Remake è portato avanti da Reuben Ward, sviluppatore che su YouTube sta mostrando lo stato dei lavori sul gioco. Si tratta chiaramente di un titolo fan made, che non vedrà mai la luce, ma che ha già riscosso giudizi positivi. L’obiettivo del programmatore è quello di raccontare e documentare il lavoro sul gioco, tanto che nel primo filmato di ben 17 minuti viene mostrato l’intero processo che ha portato alla creazione dei primi momenti di gioco.

The Simpsons Hit & Run non sarà però una riproduzione 1 a 1. Il progetto mira infatti a trasformare il gioco in un vero e proprio open world, rispondendo così a un design più moderno rispetto all’originale. Se il tutto vi ha incuriosito, poco più in basso trovate il primo di quello che sarà probabilmente una lunga serie su questo remake. Salvo, ovviamente, Ward non decida di fermarsi.

The Simpsons Hit & Run debuttò nel lontano 2003 per PC, PlayStation 2, Xbox e Nintendo GameCube. Viene generalmente riconosciuto come uno dei migliori giochi basati sulla sitcom statunitense, ma i suoi punti di forza erano l’esatta riproduzione di Springfield e la grande quantità di personaggi presenti, oltre che ovviamente la classica ironia tratta direttamente dallo show televisivo. La speranza di rivederlo in forma next gen (o di vedere qualsiasi altro videogioco basato sulla famiglia più famosa del mondo) è praticamente ridotta al lumicino. Mai dire mai, però: in futuro le cose potrebbero essere decisamente diverse.