Sconfiggere la morte non è ancora possibile, ma in The Sims 4 un bug non solo impedisce di fermarla, ma la sta anche in qualche modo accelerando. Già, perché l’ultimo update del titolo di Maxis ed Electronic Arts sta letterlamente impedendo a diversi giocatori di poter portare a termine le loro partite in maniera normale. Come? Semplicemente velocizzando (e non di poco) il processo di invecchiamento dei Sim controllati dai giocatori.

Il bug è stato segnalato su Reddit ed è presente all’interno del gioco dopo l’ultimo update. L’errore non colpirebbe tutte le partite, ma solamente quelle che hanno impostato una vita più lunga (e in alcuni casi più breve) per i personaggi. Ironia della sorte a parte, è chiaro che questo problema stia rendendo semplicemente impossibile giocare delle partite normali. Inutile dire che questo problema ha sollevato dei dubbi e delle domande, sopratutto per tutti coloro che si sono appena affacciati al gioco. Un problema di cui Maxis è già a conoscenza e che ovviamente verrà risolto nelle prossime settimane.

“Hey Simmer! Stiamo investigando su un problema che invecchia i vostri personaggi troppo velocemente utilizzando alcune opzioni. Vi chiediamo di giocare o creare nuovi salvataggi utilizzando la funzione di Lifespan impostata su normale, mentre lavoriamo per trovare una soluzione”, le parole del team di sviluppo dichiarate su Twitter. Si tratta dunque di un work around, una strategia per poter cercare di giocare delle partite normali in attesa ovviamente di un fix ufficiale che sistemi questo bug.

Hey Simmers! We are currently investigating instances involving Sims auto-aging up in saves using the Short or Long lifespan. We recommend temporarily playing in or creating new saves with the default/“normal” lifespan, as we work towards a solution. — The Sims (@TheSims) July 27, 2022

Se state giocando a The Sims 4, dunque, vi consigliamo di seguire queste informazioni dello sviluppatore. In alternativa potete sempre installare delle mod che rimuovono la morte dal gioco, ma l’esperienza probabilmente ne risentirebbe abbastanza. Non resta dunque che attendere una nuova patch, che eliminerà del tutto questo errore e vi permetterà di giocare delle partite normali, senza preoccuparsi troppo dell’invecchiamento precoce.