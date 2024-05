The Sims 4 e i suoi 1200€ di DLC sono talmente problematici che EA crea un team solo per risolvere i bug

A quasi dieci anni dal suo lancio, The Sims 4 ha accumulato un vasto catalogo di espansioni e DLC che hanno, purtroppo, portato a crash frequenti e a una giocabilità a dir poco compromessa anziché - o meglio, oltre a - arricchire l'esperienza di gioco. Questi problemi hanno, infatti, spinto molti giocatori a esplorare nuovamente capitoli precedenti del gioco come The Sims 2, oppure a installare infinite mod invece dei DLC.

Ebbene, EA ha recentemente riconosciuto le difficoltà attraverso un tweet dal profilo ufficiale di The Sims, ammettendo che i problemi tecnici hanno interrotto l'esperienza di gioco causando frustrazione tra gli utenti.

"Abbiamo radunato un team dedicato al miglioramento dell'esperienza di base del gioco, concentrandosi sulle problematiche segnalate dai giocatori."

Oltre a formare un nuovo gruppo di sviluppo, EA ha promesso di aumentare sia il numero che la frequenza degli aggiornamenti pianificati, la cui prima serie è prevista per il mese di maggio, con successivi aggiornamenti programmati ogni due mesi.

La promessa di EA suscita speranze ma anche scetticismo tra i fan, come si evince dai commenti sul tweet. Il pubblico rimane cauto, adottando un atteggiamento di "vedere per credere", soprattutto considerando la lunga storia di promesse mancate. Fra i problemi più gravi segnalati, vi sono bug che affliggono vecchi DLC come Dine Out, lanciato ormai otto anni fa, che ancora oggi presenta difetti critici che impattano sulle meccaniche di base del gioco.

Nell'imminente aggiornamento di maggio, EA ha annunciato ottimizzazioni della memoria che dovrebbero ridurre il numero di crash e migliorare la reattività complessiva del gioco. La lista di problemi da affrontare include sia questioni minori, come errori nelle texture quando si combinano certi tipi di gioielli, sia problemi più complessi come quelli di routing.

La compagnia ha, inoltre, ribadito il proprio impegno nel continuare a migliorare le prestazioni di base di The Sims 4, soprattutto in vista del lancio del futuro Project Rene, con cui The Sims 4 dovrebbe coesistere.