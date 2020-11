The Sims 4 Oasi Innevata | Recensione dell’Expansion Pack

Oasi Innevata è la decima espansione di The Sims 4 che arriva dopo l’accolto tiepidamente Star Wars: Viaggio a Batuu. Disponibile già per essere giocato su PC, PS4 e Xbox One promette di far trascorrere ai propri Sim una rilassante vacanza a Monte Komorebi, immersi tra attività sportive, tradizioni e fascino della cultura giapponese. Offrire un ampio ventaglio di rappresentazioni all’interno del gioco è un obiettivo al quale Maxis sta puntando molto e parte di questo cammino culminerà a dicembre con le nuove tonalità di pelle tanto attese dai fan. La risposta della community ad Oasi Innevata è stata molto positiva e dopo averlo giocato in anteprima, siamo tornati per mettere alla prova la versione definitiva. Di questi tempi anche prendersi una vacanza virtuale è stata una boccata d’aria fresca.

Ogni Simmino predilige aspetti differenti di un’espansione e il compito più difficile di un Expansion Pack è proprio espandersi in ogni area senza tralasciare nulla. Oasi Innevata ci è parso riuscire bene in quest’impresa arricchendo il gioco con tanti contenuti a tema con più di 130 nuovi elementi per la modalità Crea un Sim, 2 aspirazioni e 2 tratti mentre va ben oltre le aspettative per quanto riguarda oggetti ed elementi architettonici per la modalità costruzione. Lo stile predominante è chiaramente quello giapponese e farà la felicità di tutti gli estimatori del Paese del Sol Levante. Nei nuovi capi di abbigliamento possiamo trovare un’ampia scelta tra stili più moderni dedicati alle attività sportive e al clima invernale così come abiti più classici ispirati alla tradizione. Ciò che attira subito l’attenzione sono i colori molto vivaci, uno stacco netto rispetto all’universo di Star Wars introdotto nei mesi scorsi, ma il meglio lo danno i dettagli come ricami, stampe, cerniere e cuciture che cappotti e pezzi per la parte superiore del corpo sfoggiano. Ci sono anche kimono, divise scolastiche e non manca un ben fornito assortimento di tagli di capelli da donna – anche in questo caso molto colorati – e qualche nuova chioma da uomo.

L’aggiornamento gratuito prima dell’espansione Oasi Innevata ha introdotto le piattaforme, un nuovo strumento di costruzione che vi permette di costruire stanze con diverse altezze nello stesso piano. Non è certo un caso che per ottenere il meglio da questa feature è consigliato acquistare l’Expansion Pack il cui stile ben si presta a questa nuova funzionalità. Gli oggetti aggiunti al catalogo hanno stili molto variabili: c’è il kawaii per le stanze dei bambini o per dare un tocco divertente e colorato alle stanze – noi ad esempio abbiamo decorato alcune pareti con i gattini – e uno stile più asciutto e tradizionale che richiama la semplicità e il legno come elemento predominante. Anche in questo caso i dettagli sono molti curati come nelle credenze per i set da tè con tutte le ciotole riposte e persino nelle piante dove si possono trovare composizioni come l’ikebana o i kokedama.

Tra le novità anche una nuova carriera ispirata agli impiegati d’ufficio: il lavoratore salariato, con i due rami esperto e sovrintendente da poter scegliere. Come una qualsiasi altra carriera, il Sim può accettarla utilizzando un computer, un telefono cellulare o tramite la scheda Lavoro nell’interfaccia utente. Si tratta di una carriera molto stressante che spingerà il nostro personaggio a molte ore di straordinario e a lavorare sodo. Quale miglior modo per alleviare lo stress se non con un bel bagno caldo nell’Onsen? O magari una corsetta o un’escursione sono l’ideale per i tipi più sportivi ed energici. Oasi Innevata offre tutte le migliori attività per stare a contatto con la natura, passare del tempo con gli amici e colleghi al bar o prendersi finalmente un giorno di ferie per andare in montagna e fare un giro tra le attrazioni dei festival. In Oasi Innevata i festival ricoprono un ruolo molto importante, sono infatti celebrazioni che hanno luogo in giornate e aree specifiche. La partecipazione a questi eventi è molto sentita ed è possibile anche interagire con Yamachan, la simpatica mascotte dell’espansione.

Nella nostra anteprima abbiamo già discusso delle nuove attività ed abilità a esse collegate, ma quella che ci ha sorpresi e convinti di più è l’arrampicata a cui si collega anche l’evento escursione in montagna per raggiungere la vetta del Monte. Parte dell’esperienza è attrezzarsi al meglio acquistando kit da scalata o repellenti per animali, fare un po’ di stretching e controllare che la parete da scalare sia sicura, ma soprattutto che tutti i partecipanti siano effettivamente in grado di scalare il monte perché il rischio è quello di infortuni, o peggio, la dipartita del Sim. Anche il meteo gioca un ruolo importante e va tenuto d’occhio. Ci sono tutti gli ingredienti per raccontare in modi creativi le avventure di un gruppo di Sim.

Sentimenti e stili di vita

Oasi Innevata però non è soltanto una meta per le vacanze o il trasferimento molto ricca di attività, ma aggiorna anche il sistema che regola personalità e relazioni dei Sims con la funzione Stili di vita e sentimenti, che restituisce un gameplay più profondo e avvicina le interazioni a quelle che avremmo nella quotidianità. A seconda delle azioni e delle abitudini più longeve e durature intraprese nell’arco della nostra vita, i Sim possono manifestare fino a 16 stili di vita differenti, ovviamente non tutti insieme ma fino a un massimo di tre attivi contemporaneamente. Alcuni esempi includono Stacanovista, per i Sim che non riescono a staccarsi dal lavoro neanche quando sono in vacanza o fanatico di cibo salutare, che tenderà a evitare pasti veloci e cibo spazzatura. Inizialmente non sarà possibile vedere tutti gli stili di vita, alcuni saranno nascosti e andranno sbloccati compiendo determinate azioni nel corso del tempo fino a diventare persistenti ed essere acquisiti, altri saranno bloccati. Se uno stile di vita non vi piace più e volete rimuoverlo manualmente si può sempre bere una pozione o andare in terapia!

Il modo in cui i Sim condividono attività e stringono legami influenza le loro emozioni quando sono vicini, anche sentirci tristi se un nostro caro sta attraversando un momento di sconforto. Ciò che rende interessante la nuova dinamica è che non per forza i Sim che condividono un’esperienza provano le stesse sensazioni. L’evento condiviso potrebbe non aver suscitato nulla nell’altro. I sentimenti sono stati aggiunti come parte dell’aggiornamento gratuito più recente, ma la nuova espansione può contare su diversi sentimenti esclusivi basati sulle molteplici attività di Monte Komorebi. Il nostro spavaldo Sim ha organizzato una bella scalata, ma lo sprovveduto ha sottovalutato la difficoltà dell’impresa e ha abbandonato l’attività prematuramente, lasciando scontenti i partecipanti. La nostra Sim era triste, poi ha mutato atteggiamento quando si è trovata nella stessa stanza con il novellino scalatore ed è diventata furente ricordandosi di quella giornata persa al freddo e al gelo.

Per tenere traccia dei sentimenti, possiamo consultare il nuovo pannello del Profilo del Sim per ottenere una dettagliata descrizione di tutte le informazioni che conosciamo su un altro personaggio. Non vi siete comportati bene con un Sim a voi caro? Non stupitevi se porterà rancore nei vostri confronti o sarà arrabbiato per qualche ora. Se siete stati Sim modello, in base al grado della vostra relazione, potreste sperimentare stati umorali positivi. I Sentimenti e gli stili di vita sono tra gli aspetti che più abbiamo adorato di questa espansione, in particolar modo perché aggiungono profondità a una dinamica di gioco di cui si chiedeva una evoluzione da tempo.